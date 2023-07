Litvínovští strážníci řeší také prázdninové vylomeniny

Rvačku ukončili strážníci

Hlídka městské policie vyjela ke rvačce v Janově. Na místě zastihla mladíka ze Slovenska, jehož podivné počínání sledovala před příjezdem hlídky obsluha kamerového systému. Mladík ležel na zemi, bil do země pěstí i hlavou. Před strážníky se dal na útěk. Nereagoval na výzvu k zastavení, a tak ho strážníci dostihli a nasadili mu pouta. Při zpětné kontrole kamerového záznamu zjistili, že měl mladík před příjezdem strážníků konflikt se dvěma dalšími muži. Případ dořešila Police ČR.

Strážníci řeší prázdninové vylomeniny dětí

Náměstí Míru si s fotbalovým hřištěm spletlo šest mladíků. Neváhali si zahrát fotbal přímo před městskou radnicí. Strážníci neukázněné fotbalisty z náměstí vykázali a psolali je hrát si na hřiště.

Problémy s odloženým odpadem nikdy nekončí

Strážníci opakovaně řeší odložený velkoobjemový odpad u popelnic. V ulici Mostecké tak například řešili dvě pračky, které někdo postavil ke kontejnerům an odpad. Šetřením v ubytovně zjistili majitelku praček. Nejen že musela pračky odklidit, ale také zaplatit pokutu. V ulici Kopistské si muž vyklízel byt a nepotřebné věcoi rovněž odkládal k popelnicícm. Na jheo počínání strážníky upozornili všímaví lidé ze sousedství. Pokutu zaplatil a pro odpad dojel dodávkou a odvezl an sběrný dvůr. Obsluha kamerového systému si všimla muže, který rozvážel odpad po janovském sídlišti v dětském kočárku. Staré věci odhazoval na různých místech. Strážníkům pak vysvětloval, že vyklízí známému byt. I on dostal pokutu, věci musel opět posbírat a dopravit na sběrný dvůr.

Pokračuje také série rušení nočního klidu

Vyklízet prodejnu neváhali dělníci ani půl hodiny po desáté. Do kontejnerů odhazovali kovové regály. Neuvědomili si, že hlukem ruší obyvatele okolních domů. Po domluvě strážníků si dělníci zavřeli okna a dveře prodejny, aby svou prací nikoho nerušili. Stejně tak museli strážníci domluvit dělníkům, kteří v nočních hodinách pracovali na rekonstrukci Kauflandu. Obyvatele okolních domů rušili řezáním dlažby. Ve Větrné ulici rušila sousedy hlasitou hudbou majitelka jednoho bytu. Po domluvě strážníků hudbu ztišila. Oslavu s hlasitou hudbou si v nočních hodinách neodpustil ani muž v Hamerské ulici. I jemu stačila domluva strážníků. Domluvit museli strážníci také muži, který po desáté bujaře slavil v Holešovické ulici. Partu mladíků museli strážníci uklidnit před Krušnohorem. Podesátéhodině se tu hlasitě bavili, vyhrávali hlasitě autorádii a rušili ostatní. Nakonec museli strážníci uklidnit i hádající se milenecký pár v Mostecké ulici, který svým emocím dával průchod velmi hlasitě.

Asistovali při záchraně ženy po otravě léky

Hlídka městské policie asistovala záchranářům při záchraně ženy, která se rozhodla po partnerské hádce ukončit svůj život léky. Zatímco se záchranáři snažili, jejcih práci stále narušoval zmatený a opilý přítel ženy. Strážníci proto muže vyvedli před dům, kde s ním čekali, až budou záchranáři s jeho partnerkou hotovi. Ženu ve stabilizovaném stavu nakonec záchranáři odvezli. Muže se strážníkům podařilo uklidnit.

Po domácí hádce skončila v azylu

V nočních hodinách řešili strážníci domácí násilí v Hamerské ulici. Žena měla strach ze svého partnera, který ji měl týrat. Bála se zůsat ve společném bytě, a tak ji ještě v noci strážníci převezli do azylového bydlení v UNO. Situaci s bydlením si žena řešila sama druhý den.

Zloděje ze sportu dostihli týž den

O pomoc požádala strážníky vedoucí prodejny se sportovním zbožím. Z prodejny odcizil několik slunečních brýlí muž, kterého se prodavačce podařilo vyfotografovat. Obsluha kamerového systému muže objevila na záznamu z nádraží. Strážníkům muž nejprve tvrdil, že on nekradl, nakonec se ale ke krádeži přiznal. Případ dořešila Policie ČR.

Pomohli seniorce v nesnázích

O pomoc požádala strážníky senirka, která si zlomila klíč v zámku a nemohla proto odejít z bytu. Žena chtěla kontakt na firmu, která by jí se zámkem pomohla. Protože je vdova a děti žijí mimo republiku, neměla jinou možnost. Strážníci dojeli k ženě domů, klíč ze zámku vytáhli. Byt otevřeli také seniorovi, který si zabouchl dveře a klíče nechal uvnitř.

Řidiči nerespektují dopravní značení

Městské policii oznámil řidič nebezpečné chování ostatních řidičů v uzavřeném úseku na komunikaci od kruhového objezdu u Unipetrolu s bývalému dolu Centrum. Úsek je neprůjezdný kvůli technické závadě na komunikaci. Řidiči místo objíždí po uschlé trávě. Vysoká suchá tráva by mohla vzplanout od rozpálených výfuků. Strážníci se na místě spojili s firmou, která prováděla opravu komunikace. Vedoucí stavby zamezil dalšímu objíždění po trávě instalací betonových zábran.

Žebral zmrzlinu a obtěžoval děti

Bezdomovce, který se hrubě choval ke kolemjdoucím, obtěžoval prodavačku zmrzliny a žebral zmrlzlinu od dětí u Tesca důrazně vykázali strážníci z místa.

Dopadli osoby v celostátním pátrání

Strážníci prověřili oznámení o osobě v celostátním pátrání. Hledaná žena se měla zdržovat na adrese v ulici Větrné. Na místě zastihli strážníci mladíka, který je pozval k prohlídce bytu. Na balkoně pak našli hledanou ženu, zajistili ji a převezli na služebnu Policie ČR. Celostátně hledaného muže strážníci zajistili při běžné kontrole u čerpací stanice. Protože měl muž u sebe malé dítě, nejdříve ho odvezli i s dítetem domů, kde si dítě převzala matka. Teprve pak pokračovali na služebnu Policie ČR.

Zloději se zameřili na areál technickcýh služeb

Obsluha kamerového systému hned dvakrát po sobě přistihla zloděje v areálu technickcýh služeb. Nejprve si všimla dvou osob, které se přehrabovaly v kontejneru v areálu, vyndavaly z něj věci a přehazovaly je přes plot. Hlídka na místě zadržela muže a nezletilého chlapce. Oba předala Policii ČR. I podruhé se obsluha kamerového systému všimla dvou podezřelých mužů, kteří obcázeli areál tecznckých služeb. Stašilo pouhých deset minut, během kterých oba podezřelé obsluha kamerového systému stále sledovala, a pustili se do krádeže. Jeden z mužů vlezl přes plot do areálu a přehraboval se v kontejneru. Vybíral si věci, které dával stranou. Druhý čekal za zdí. Strážníci na místě oba zloděje zadrželi a předali Policii ČR.

Zákaz rozdělávání ohňů platí

V areálu Nového Záluží si rodina rozdělala oheň a pekla si špekáčky. Strážníci na místě rodičům vysvětlili, že je zákaz rozdělávání ohně. Otec oheň uhasil, omluvil se a zaplatil pokutu.

Strážníci řeší i prach ze stavby

Na prach, který vniká okny do bytů, si strážníků stěžovali obyvatelé Podkrušnohorské. Strážníci při kontrole na místě zjistili, že tu v sosuedství probíhá rekonstrukce bytu. Dělníci si práci ulehčují tím, že suť vyhazují oknem lopatami do kontejneru a práší. Strážníci dělníkům vysvětlili, že takovou prací obtěžují ostatní. Nařídili také dělníkům, aby suť kropili a tím zamezili prášení.