Litvínovští strážníci společně s mosteckými nacvičovali, jak zvládnout mimořádné situace ve veřejných dopravních prostředcích

Útok ozbrojeného pachatele na cestující MHD v tramvaji či autobusu, rvačku nebo útok na řidiče. I to mohou řešit strážníci Městské policie Litvínov. K takové události můžou městskou policii přivolat cestující nebo dispečer Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, který získá informaci přímo od řidiče. Jak zvládnout útočníka, vniknout do uzavřeného vozidla, snížit pravděpodobnost zranění cestujících až na nulu a vyladit si komunikaci mezi dispečery dopravce a operačním střediskem městské policie společně nacvičovali strážníci Městské policie Litvínov a Městské policie Most. Společné akce se zúčastnilo osm strážníků z Litvínova a osm jejich kolegů z Mostu. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova poskytl nejen prostory svého areálu, ale také vyřazené vozidlo, na kterém si mohli strážníci postupy zásahu nacvičit. „V takovýchto případech je velmi důležitá komunikace mezi dispečerem a operačním střediskem. Prioritou cvičení proto bylo právě zdokonalení vzájemné komunikace,“ uvedl velitel Městské policie Litvínov Martin Klika. Podobná cvičení se konají pravidelně. V minulosti se strážníci zaměřili například na zvládnutí agresivních sportovních fanoušků. Další společná cvičení se konají rovněž na jezeře Most. Tam si strážníci zdokonalují nácvik zásahu na vodě. Pro litvínovské strážníky je důležité ovládat záchranu tonoucího především kvůli kontrolám v areálu Nové Záluží, kde je hned několik vodních nádrží. „Společná cvičení absolvují strážníci pravidelně. Ještě letos chceme opakovat cvičení zaměřené na zásahy ve veřejné dopravě a komunikaci s dispečery dopravního podniku,“ uzavřel Martin Klika.