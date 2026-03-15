Litvínovští strážníci v akci

Podezřelé z loupeže vypátrali obratem
Dva podezřelé muže, kteří se měli dopustit loupežného přepadení a napadenému způsobit zranění, vypátrali strážníci během krátké chvíle. Napadený jednoho z útočníků poznal, druhého znal jen křestním jménem.
Strážníci podezřelého nejprve hledali v ulicích, kde se obvykle zdržuje. Následně dojeli do bydliště jeho bratra, kde byl podezřelý útočník ve společnosti muže stejného křestního jména jako druhý útočník. Oba předali Policii ČR.
Ukradli kasičku s příspěvky na kočičí útulek, strážníci je ale odhalili díky kamerovému systému
Na městskou policii se obrátila rozrušená prodavačka z prodejny zoo na náměstí Míru, které někdo z pultu odcizil pokladničku s dobrovolnými příspěvky na pomoc útulku pro opuštěné a toulavé kočky.
Žena nedokázala zloděje popsat, věděla pouze, že šlo o dva muže. Obsluha kamerového systému zaznamenala v době, kdy ke krádeži došlo, dva muže vycházející z prodejny. Jeden z nich nesl nějaký předmět pod bundou.
Strážníkům se podařilo muže identifikovat na základě místní znalosti. Záznam z kamerového systému i identifikaci možných pachatelů následně předali Policii ČR.