Lom připravuje nové veřejné osvětlení

Červnovou členskou schůzi SORKH hostilo město Lom. Starostka města Kateřina Schwarzová v úvodu schůze přiblížila plánované investice. „Podařilo se nám dokončit komunikaci Lom západ. Dále jsme získali dotaci na osvětlení přechodu ke škole. Dokončili jsme také zateplení domů s pečovatelskou službou,“ informovala starostka. Město Lom také odkoupilo od původního majitele objekt bývalé mateřské školy na náměstí Republiky. „Původně jsme zde chtěli vybudovat domov pro seniory. Vzhledem k tomu, že podobných zařízení je v síti sociálních služeb Ústeckého kraje dostatek, nezískali jsme na zřízení této služby souhlas Ústeckého kraje,“ doplnila Kateřina Schwarzová. Pro celý Lom plánuje vedení města pořídit nové veřejné osvětlení. „V současné době hledáme dodavatele. Firmu, která by veřejné osvětlení v Lomu nejen vybudovala, ale také zainvestovala a následujících patnáct let udržovala. Město by tuto zakázku splácelo z úspor z nákladů na provoz veřejného osvětlení. Předběžné náklady na celou akci jsou vyčísleny na 30 miliónů korun,“ vysvětlila záměr města starostka. (ema)