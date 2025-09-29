Loupil dvakrát během dne

Kriminalisté z 1. oddělení mostecké policie zahájili trestní stíhání 18letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Mladík měl během jediného dne, ve čtvrtek minulého týdne, spáchat hned dva násilné trestné činy. Díky skvělé a rychlé práci policistů byl zadržen již následující den a umístěn do cely předběžného zadržení.
K prvnímu incidentu došlo odpoledne, kdy si obviněný jako svou oběť vybral nezletilého chlapce. Požadovat měl po něm, aby mu odevzdal boty, přičemž jej zastrašoval kovovým boxerem, který držel v ruce tak, aby byl dobře viditelný. Mladý útočník kromě bot odcizil i hotovost ve výši 30 korun a na místě nechal svou vlastní obuv. S tím se zřejmě nespokojil. V nočních hodinách se měl dopustit dalšího skutku. Na třídě Budovatelů oslovil dvojici mladíků, z nichž jeden byl mladistvý, a vyhrožoval jim fyzickým napadením. Požadoval vydání stokoruny a opět použil boxer. I když peníze nezískal, jednomu z poškozených vytrhl z ruky mobilní telefon, se kterým z místa utekl.
Při obou útocích naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Policisté díky pečlivému šetření a operativní činnosti během krátké doby zjistili totožnost podezřelého i to, že má mít na svědomí obě loupeže. Kriminalisté všechny získané informace vyhodnotili a po pár hodinách zaklepali podezřelému na dveře. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby, který mostecký soud akceptoval. V případě prokázání viny hrozí mladému muži trest odnětí svobody až na deset let.