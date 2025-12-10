Lucerna zve na galavečer profi boxu a K1

Do pražského paláce Lucerna opět míří 30. prosince fantastická podívaná v podobě tradičního Galavečera profesionálního boxu a K1.
Karta nejstaršího stále fungujícího boxerského galavečera v Praze slibuje opravdu skvělý boxerský galavečer. „V Lucerně tentokrát uvidíte například nikdy neporaženého Čecha a třicátého boxera světa Lukáše Dekýše 16:0, nebo Jakuba Bejčka 4:0, Erika Suchého 4:0, Honzu Maršálka 12:7, Dominika Prchala 3:0 atd. atd. Každý kdo jen trochu sleduje box jako takový, tak ví, že může očekávat skvělé zápasy, protože žádný fighter z této karty nemá svůj výsledek jistý,“ zve promotér galavečera Matouš Rajmont a současně dodává, že galavečer se opět tradičně ponese v duchu třicátých let, k čemuž je i doporučený dess code této doby.
Vstupenky zakoupíte na www.smsticket.cz, více infomací na Facebooku „Galavečer profesionálního boxu a K1“.
Veřejné vážení se uskuteční v pátek 29. prosince v 16.30 hodin v Tresor Clubu Prague, Vinohradská 25, Praha – Vinohrady