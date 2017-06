Ludvík Šavel: V Litvínově byl zrušen skate park bez jakékoliv, byť provizorní náhrady

Koncem minulého roku z areálu letních sportů na Lomské zmizel skate park. Podle zjištění člena kontrolního výboru Ludvíka Šavela (ODS) se ale děti při současném přístupu vedení města nového skate parku hned tak nedočkají. Město podle něj nemělo a nemá připravenou náhradu za tento zlikvidovaný sportovní areál.

„Skate park zrušili pracovníci městského úřadu, aniž by o tom rozhodlo zastupitelstvo města. O odstranění skate parku, který byl realizován jako investiční akce města, dokonce nehlasovala a ani nerozhodovala rada města. Přičemž o pořízení investice rozhoduje vždy zastupitelstvo a o zrušení či likvidaci musí analogicky rozhodovat též zastupitelstvo města. Považuji proto rozhodnutí o zrušení tohoto sportovního areálu za nelegitimní a škodící. Děti na prázdniny dostaly od města výborný dárek. Za svým sportem, který dříve mohly provozovat v Litvínově, nyní musí dojíždět do cizích měst,“ poukazuje Ludvík Šavel. O skate park se v posledních letech podle rodičů dětí, které si jízdu na prkénku s kolečky zvolily jako svůj zájem a fyzickou aktivitu, nikdo příliš nestaral. V areálu se neprováděla žádná údržba, neprováděly se žádné periodické revize stavu, chyběl správce, který na skate park dohlížel, jako je to třeba v okolních městech. Jednotlivé prvky se tak během času opotřebovaly, aniž by je včas město nechalo opravit. „Město nemá zajištěnu lokalitu na výstavbu nového areálu, nemá zajištěnu žádnou projektovou přípravu, město nemá zajištěno stavební povolení, není zajištěno financování nového areálu a není zajištěn dodavatel, zkrátka není připraveno a zajištěno zhola nic. To jsou fakta,“ poukazuje na další skutečnosti Ludvík Šavel. Podle jeho mínění město zrušilo bez náhrady funkční sportovní areál, který stačilo pouze udržovat a provést nutnou opravu. „O skate park mělo město nebo SPORTaS lépe pečovat. Například v Mostě je skate park v péči domu dětí a mládeže, městské policie a technických služeb. Společně dohlíží na provoz a na stav jednotlivých prvků. Je to samozřejmě i záležitost prevence kriminality. Děti, které chodí sportovat do hlídaných areálů, jsou v bezpečí a samy také nemají myšlenky na lotroviny. Je velká škoda, že město a SPORTaS likviduje to, co tady v minulosti bylo vybudováno pro sportovní aktivity dětí a v podstatě je vyhání na ulici, přinejmenším tento rok a tyto prázdniny,“ uzavřel Ludvík Šavel.

Ludvík Šavel poukazuje na protichůdná sdělení vrcholných představitelů města:

„Výstavba nového skateparku je zařazena v zásobníku projektů…“ toto je část odpovědi starostky ze dne 15. 12. 2016 na interpelaci Daniela Voláka, přičemž „zásobník“ jako takový nikdo nikdy neviděl.

„Probíhá tipování vhodné lokality pro možné budoucí umístění skateareálu…“ sdělení člena městské rady.

„Členové opětovně doporučují provést průzkum o představě skate parku na školách a ve školních parlamentech a u neziskových společností…“ (!!) vyňato ze zápisu Kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 19. 6. 2017, který dokumentuje výše uvedenou zmatenost.