Lupič šel pro peníze do trafiky v Bílině a týž den i do lékárny v Mostě

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zločinu loupeže 33letého muže z Bíliny. Podle kriminalistů má muž na svědomí dvě loupeže, kterých se měl dopustit v polovině října v bílinské trafice a v lékárně v Mostě. Oba případy objasnili kriminalisté mostecké policie, kteří na případech intenzivně pracovali a k odhalení totožnosti obviněného je dovedla doslova mravenčí práce, vyhodnocení informací a poznatků i řady kamerových záznamů.

Podle kriminalistů muž dne 15. října v ranních hodinách vstoupil do jedné prodejny tabáku v Bílině, kde měl po přítomné obsluze požadovat vydání peněz pod pohrůžkou újmy na zdraví. V ruce měl mít přesně nezjištěný předmět. Peněz se nedočkal, do prodejny totiž vstoupil další zákazník a obviněný raději z místa odešel.

Podle policistů muž po nevydařené loupeži nasedl na vlak a odjel do Mostu. Krátce před 11. hodinou zamířil do jedné lékárny. Místo nákupu léků však na přítomnou prodavačku měla osoba s kapucí na hlavě a rouškou mířit blíže nezjištěnou střelnou zbraní a opakovaně žádat finanční hotovost. Když ze zadní části provozovny přišla do prodejny druhá pracovnice lékárny, tak i té měl obviněný svůj požadavek stejným způsobem zopakovat. Ani zde neuspěl, i v této prodejně mu plán překazil další vstoupivší zákazník a podnikavec lékárnu rychle opustil. K odcizení peněž nedošlo, naštěstí nedošlo ke zranění osob.

Podezřelý muž byl minulý týden zadržen v obci Rakovník, kde se zdržoval. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vazebnímu stíhání. Obviněný byl druhý den po svém zadržení na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby. Za loupeže mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Zbraň si měl dle svých slov opatřit v den loupežných přepadení a to zakoupením dětské plastové zbraně v podobě revolveru v jednom z obchodů. Následně po spáchání přepadení lékárny v Mostě se jí zbavil. Získáním peněz při loupežných přepadeních si chtěl přilepšit na dovolenou s přítelkyní.