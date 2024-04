Lyžař z Lomu slaví po zranění a dlouhé pauze návrat mezi tuzemskou elitu

Skvělými výsledky na republikovém šampionátu ve sjezdovém lyžování se blýskl devatenáctiletý Marek Müller z Lomu. Úspěch je o to cennější, že Marek po vážném zranění v červnu 2022 musel na dlouhé měsíce lyže odložit. Na start prvního závodu po úrazu se postavil až loni v listopadu.

Mistrovství ČR dospělých, juniorů i akademiků v technických disciplínách alpského lyžování hostil v první polovině letošního dubna areál ve Štrbském Plese na Slovensku. V silné konkurenci Marek vybojoval mezi juniory zlato a titul šampiona ve slalomu, navíc přidal druhé místo v obřím slalomu. Sadu medailí se mu tak podařilo zkompletovat, už v lednu bral bronz na Mistrovství ČR juniorů ve Špindlerově Mlýně v super obřím slalomu.

Důvodem přestěhování šampionátu z tradičního místa konání v krkonošském Špindlerově Mlýně bylo mimořádně teplé počasí. Teploty šplhaly i v Tatrách až ke dvaceti stupňům, nicméně pořadatelé odvedli skvělou práci a připravili kvalitní závody.

„Má motivace byla pochopitelně obrovská. Musel jsem si dokázat, že se i po dlouhé pauze mohu měřit s těmi nejlepšími. Zároveň jsem se přesvědčil, že i z psychického hlediska je všechno v pořádku. Zdravý respekt se dostavil, ale tak to má být. Strach nepociťuji, to bych to mohl rovnou zabalit,“ svěřil se se svými pocity sympatický severočeský sportovec.

Jen po měsíci závodění se Marek navíc nominoval na Mistroství světa juniorů, které se konalo ve Franci. „Šampionát byl pro mě velmi náročný, pět závodů a dva tréninky během sedmi dnů představovaly velký nápor. V týmové soutěži ve vyřazovacím závodě družstev jsme se dostali do TOP 10, tento typ závodů mě velmi baví, je plný adrenalinu. Ve sjezdu jsem skončil dvaatřicátý. Byla to má premiéra ve sjezdu poprvé po zranění, takže svou účast beru jako dobrou zkušenost,“ doplnil Marek.

Nyní talentovaného lyžaře čeká po náročné sezoně odpočinek. Jak ale Marek podotýká s úsměvem, jde o odpočinek v uvozovkách. Musí se totiž připravit na maturitu. Zkouška z dospělosti na mostecké střední průmyslové škole ho čeká už za několik dní. „Hned poté zahájím přípravu na novou sezonu v alpských horských střediscích. Rád bych všem, kteří mě podporují, poděkoval. Moc to pro mě znamená a současně motivuje k další práci,“ nastínil Marek Müller plány pro nejbližší budoucnost.