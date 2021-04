Mág Kelley otevře svou kouzelnickou dílnu od června

Otevření Expozice magistra Kelleyho na hradě Hněvíně se posouvá na červen. Kvůli mimořádným opatřením souvisejících s šířením nemoci covid-19 nestihl autor expozice, kterým je výtvarník Josef Koráb, připravit pozměněnou expozici v původním termínu. Zda bude expozice v červnu skutečně otevřena, ale záleží na vládních opatřeních a jejich případném uvolňování.

Loňskou uzavírku dílny město využilo k renovaci expozice. Upravovala se například mechanika, světla, malba či loutky. Turisty čeká i další novinka. Figuríny magistra Kelleho a jeho ženy Johany Westonové v životních velikostech budou umístěny tak, aby návštěvníkům umožňovaly pořízení společné fotografie. A změn dozná i výklenek, v němž Kelley sepisuje nejspíš své alchymistické Pojednání o kameni mudrců.

Prozatím plánovaná návštěvní doba v dílně by měla být v červnu od pátku do neděle, od 26. června do konce srpna potom celotýdenní otevírací doba, zavíracím dnem zůstává pondělí.