Magistrát bude mít nového tajemníka

Magistrát města Mostu bude mít novou tajemnici a také nové vedoucí odborů.

Výběrová komise doporučila do funkce tajemnice Magistrátu města Mostu Ing. Janu Čejkovou, dosavadní vedoucí kanceláře primátora a tajemníka, která současně vykonávala funkci zástupkyně tajemníka. „Protože tajemníka obecního úřadu lze jmenovat pouze se souhlasem ředitele krajského úřadu, je třeba nyní čekat na vyjádření ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje,“ informoval primátor Mostu Jan Paparega. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři adepti. Čerstvě jmenovaní byli do vedoucích funkcí odborů i někteří další úředníci. Mostečtí radní jmenovali Bc. Olgu Vyleťalovou do funkce vedoucí odboru investic, a to s účinností od 1. 1. 2017. Olga Vyleťalová působila na magistrátu už v předchozích letech, a to jako vedoucí oddělení investic. „Byla jediným uchazečem ve výběrovém řízení,“ upřesnil dále primátor. Do funkce vedoucího odboru zadávání veřejných zakázek pak se stejnou účinností jmenovali radní také Ing. Františka Jiráska.