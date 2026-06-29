Magistrát města Mostu hledá redaktora či redaktorku na dobu neurčitou do tiskového oddělení

Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, praxe v médiích a publikační činnost, výborný písemný projev a znalost českého jazyka, samostatnost, pečlivost, příjemné vystupování, komunikativnost, řidičský průkaz pro skupinu „B“, časová flexibilita, víkendové akce a akce mimo běžnou pracovní dobu, výborná znalost práce na PC – Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), výhodou – anglický jazyk, popř. německý jazyk slovem i písmem.
Pracovní náplň: publicistická činnost včetně jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.
Zájemci o pracovní pozici doloží tyto doklady: strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech souvisejících s pracovní pozicí, na kterou se uchazeč hlásí, motivační dopis s odůvodněním zájmu o pracovní pozici a představou o práci, ukázku vlastních textových výstupů (krátký článek, rozhovor, recenze; lze formou odkazu na web).
Poskytnutí dalších kontaktních údajů (e-mail, telefon) je dobrovolné a slouží pouze k snadnější komunikaci v rámci daného výběrového řízení.
Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, 434 01 Most Tel.: +420 477 001 1 1 1
ID datové schránky: pffbfvy epodatelna@mesto-most.cz
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Č. ú.: 1041368359/0800
www.mesto-most.cz 1/2
F_ODP_083H platí od: 1. 1. 2025
Platové zařazení:
v souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v 9. platové třídě (minimální nástupní plat ve výši 31 360,- Kč).
Lhůta pro podání přihlášky:
přihláška musí být doručena nejpozději do 13. 7. 2026 – 12. 00 hodin.
Předpokládaný nástup do funkce: ihned po ukončení výběru uchazečů/uchazeček, případně dle domluvy.
Způsob podání přihlášky: osobně v podatelně, případně v informační recepci Magistrátu města Mostu nebo písemně na adresu: Statutární město Most oddělení personální
Radniční 1/2 434 69 Mostv zalepené obálce zřetelně označené: „referent/ka“ (OdT)
s uvedením jména, příjmení a adresy uchazeče.