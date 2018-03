Magistrát přijímá do konce května návrhy na Cenu města Mostu

Máte ve svém okolí někoho, o němž se domníváte, že se zasloužil o rozvoj či popularitu našeho města? Znáte úspěšného vědce, umělce, lékaře či kohokoli dalšího, kdo svou prací pomáhá vytvářet pozitivní image Mostu? Vážíte si svého šéfa, učitele, profesora? Domníváte se, že by jeho práce a morální hodnoty měly být oceněny? Pak neváhejte a navrhněte jej jako kandidáta na Cenu města Mostu. Toto prestižní ocenění je udělováno občanům, právnickým osobám nebo dalším subjektům, kteří se konkrétním způsobem zasloužili o rozvoj města a jeho popularizaci v České republice a zahraničí. Cena může být udělena jak rodilým Mostečanům, tak těm, kteří sice nemají Most zanesen v rodném listě, ale k rozvoji města svou prací či jinou činností přispěli. Může jít o jedince, kolektivy, organizace… Cena může být udělena také in memoriam. Návrhy je možné podávat Miroslavě Fichtnerové z odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu (telefon 476 448 443, e-mail Miroslava.Fichtnerova@mesto-most.cz) do konce května letošního roku.