Majitelé veteránů představí na autodromu v Mostě i letos své skvosty

Také letos oživí závody historických vozů The Most Historic Grand Prix na velkém okruhu mosteckého autodromu sraz majitelů dvoustopých i čtyřstopých veteránů na diváckém svahu. Své miláčky hrdí majitelé také vystaví a zúčastní se s nimi po oba víkendové dny defilé na závodním okruhu. Fanoušci a obdivovatelé rychlých a silných speciálů i běžných sériových vozidel z dob našich otců, dědů a pradědů se tak mohou těšit do Mostu o víkendu 23. a 24. června.

Premiérové setkání majitelů veteránů na autodromu loni v polovině května si nenechalo ujít 171 majitelů historických strojů. „Vzhledem k tomu, že se nám zájemci o sraz hlásí už nyní, dá se předpokládat, že loňskou účast překonáme,“ odhaduje eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Mezi pozvanými VIP hosty prestižní ankety Zlatý volant o nejlepšího motoristického sportovce uplynulého roku, která vyvrcholí galavečerem 22. února v Praze a jejímž pořadatelem je sesterská firma společnosti AUTODROM MOST, agentura POZITIF, byl i legendární německý jezdec Hans Joachim Stuck. Slavný závodník, který si ve své kariéře nejvíce cení dvou vítězství v Le Mans, ale především toho, že přežil 43 let závodění, se bohužel nemůže slavnostního vyhlášení ankety zúčastnit. Zavzpomínal tak alespoň na svoji zkušenost s mosteckým okruhem. V roce 1987 zde sváděl souboje se soupeři v tehdy velice populární Intersérii. O deset let později pak v Mostě testoval vůz Porsche 911 GT1.

„Okruhem jsem byl velmi nadšený. Nabízel skvělou kombinaci pomalých a rychlých zatáček s místy vhodnými k předjíždění,“ prokázala nestárnoucí legenda výbornou paměť. „Je velmi obtížné porovnávat jej s jinými okruhy. Jsou zde pasáže podobné italskému Mugellu či Ascari Resortu ve Španělsku. Pro mě je však Most jedinečným,“ doplnil Stuck.

Připomněl také zbožňovanou i zatracovanou první zatáčku mosteckého autodromu. Šikana, kterou opravdoví mistři projížděli vždy na plný plyn, z trati na příkaz bezpečnostní komise mezinárodní automobilové federace FIA v roce 2004 zmizela. „První zatáčka byla velmi záludná. V dobách, kdy jsme jezdili, jsme měli na vozech obrovské zpoždění turba. Fíglem byl pomalý nájezd a soustředění se na co nejdříve možnou akceleraci ven,“ upřesnil jezdecký fenomén.

Za nejlepší vůz, s nímž kdy závodil, Stuck bez váhání označil Porsche 962. „Kombinace výkonu, aerodynamického a mechanického přítlaku byla jedinečná. Auto mělo velmi spolehlivý motor, převodovku a skvělé brzdy. Porsche nám dalo nejen perfektní závoďák, ale také náčiní, které bylo spolehlivé a lehce udržitelné na dráze. Mohli jsme se tak stoprocentně soustředit na řízení a nemuseli mít obavy z technických problémů. Na tehdejší dlouhé rovince Mulsanne v Le Mans jste mohli sundat ruce z volantu v rychlosti 370 km/h a auto jelo stále rovně. Prostě fantastické,“ zdůvodnil svou volbu.

Velmi populární a divácky atraktivní je bezesporu série FIA Masters F1. Síly v ní změří monoposty formule 1 zlatého věku vyrobené od roku 1966 do roku 1985. Fanoušci se mohou těšit i na jednoho z úřadujících šampiónů série Brita Maxe Smithe-Hilliarda se speciálem americké konstrukce Shadow DN5. Most navštíví hned dvakrát, už v březnu totiž přijede testovat.

Součástí závodního víkendu bude tradičně i bohatý a pestrý doprovodný program. Diváci se mohou těšit také na leteckou akrobatickou show nad areálem autodromu úspěšného účastníka světového šampionátu Red Bull Air Race Master Class Petra Kopfsteina, či na autogramiádu jezdců i osobností motoristického sportu.