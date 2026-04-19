Májový ples s Vláďou Hronem v mosteckém divadle

Od
redakce HL
-
0
110

 
Přijďte si 25. dubna od 20 hodin užít Májový ples do  Městského divadla v Mostě se speciálním hostem Vláďou Hronem. Čeká Vás nezapomenutelný večer plný tančení, skvělé hudby a jedinečné atmosféry.

Vstupenky v prodeji na telefonním čísle 777 62 98 18, nebo na www.tobka.cz. Po telefonické domluvě vstupenky dovezou až k Vám domů. Večerem bude provázet Dana Morávková, k tanci a poslechu hraje PĚVECKÉ TRIO FLASH JOY. Hosté večera jsou redaktoři pořadu televize Nova Na Vaší straně Linda Nguyenová a Jan Zálužský. Vystoupí Taneční škola Hofmann TK1976 Most. K dispozici bude fotokoutek 360 Whitebox od ReNi creative a venkovní kavárna pro kuřáky i nekuřáky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!