Malí i střední podnikatelé mohou žádat o bezúročný úvěr

V rámci Operačního programu Spravedlivá transformace byl ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou spuštěn bezúročný úvěr pro podnikatele uhelných regionů. Malí a střední podnikatelé z Ústeckého kraje budou moci k financování investičních projektů čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a financovat jimi až 90 procent způsobilých výdajů projektu.

Úvěr lze využít například na nákup strojů, zařízení, softwaru a licencí, ale také třeba na pořízení budov a pozemků nebo jejich technické zhodnocení. Administrátorem programu je Národní rozvojová banka (NRB).

„Podařilo se zajistit kontaktní místo NRB v Ústí nad Labem, v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje. Ústecký kraj dlouhodobě usiluje o to, aby Národní rozvojová banka působila v našem kraji, měla zde pobočku nebo kontaktní místo, aby to naši podnikatelé měli blízko a nemuseli jezdit do Prahy konzultovat své záměry. S ohledem i na to, že se připravují další zvýhodněné úvěrové produkty pro firmy z Ústeckého kraje, které budou vyhlašovány prostřednictvím tzv. II. pilíře Mechanismu spravedlivé transformace, který je také určen pro uhelné regiony,“ uvedla radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková.