Malujte s Pavlem Lakomým

Malíř Pavel Lakomý připravuje společně s Oblastním muzeem Most další pravidelné kurzy malování suchým pastelem pro začátečníky i pokročilé. Kurzy se budou konat 18. března, 15. dubna, 13. května a 10. června (vždy od 10 do 17.30 hodin). Jedné lekce, jejíž cena je 1 000 korun, se může zúčastnit maximálně 15 účastníků. Pracovní materiál je zajištěn, účastníci by si ale měli přinést vlastní plášť. Informace získáte a přihlásit se můžete vždy minimálně 5 dní předem přímo u Pavla Lakomého (telefon 774 196 158, e-mail p.lakomec@email.cz).