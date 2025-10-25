Mapování jako prevence kriminality i rychlý akční plán

Pravidelná mapování bytových domů, která provádí Výbor pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů (VPM) za účasti strážníků městské policie a sociálních pracovníků, jsou klíčovým nástrojem pro okamžité zásahy a identifikaci kritických sociálních problémů, které by jinak zůstaly skryté.
Činnost VPM má dva hlavní cíle: zajistit bezpečí a klid pro obyvatele a podpořit aktivní správu domů. Bez aktivních členů výborů SVJ, kteří převezmou odpovědnost, se totiž dům z krize nikdy nedostane.
Dopadení celostátně hledané osoby
Jak efektivní je propojení VPM s aktivními obyvateli, ukázal nedávný případ z lokality Stovky. Nový předseda výboru SVJ procházel bytovým domem, kde si všiml násilně otevřeného bytu. Neváhal, byt okamžitě zkontroloval a uvnitř narazil na dva muže. Ihned přivolal Policii ČR.
Policisté zjistili, že jeden z mužů je celostátně hledaný, a rovnou si ho odvezli. Tento rychlý a odvážný čin předsedy ukázal, jak zásadní je role místních lídrů.
Okamžitý zásah OSPOD
Při dalším mapování narazil tým VPM na otevřený byt, jehož dveře nebylo možné zavřít a byly bez kování. V domě, který je často cílem narkomanů a osob bez domova, byla tato situace vyhodnocena jako závažné ohrožení. Uvnitř se nacházela žena s několika malými dětmi.
VPM neprodleně kontaktoval vlastníka bytu, který byl zjištěním šokován. Netušil, že byt je již jeho správcem pronajat, a žena v něm pobývala bez nájemní smlouvy. Správce se tak dostal na pomyslnou černou listinu VPM, jelikož se nejednalo o první pochybný případ pod jeho správou.
Tato situace byla neprodleně předána sociálním pracovníkům z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Ti při následné kontrole zjistili, že byt je pro výchovu dětí zcela nevyhovující, a podali návrh na předběžné umístění dětí do příslušného zařízení.
O smyslu práce
Patricie Prokešová, předsedkyně VPM, k tomu dodává: „Mapování není jen o kontrolách, je to o síti. Díky přítomnosti policie můžeme okamžitě reagovat na kriminalitu a díky sociálním pracovníkům vidíme stav rodin a dětí v reálném čase. Jeden náš předseda nám pomohl dostat z domu hledaného muže, jiná kontrola zajistila ochranu dětem. To jsou hmatatelné výsledky, které dokazují, že naše práce má hluboký smysl, i když je náročná.“
Martina Vavrochová, tajemnice VPM, doplňuje k problematice správy bytů: „V těch nejhorších, povětšinou zdevastovaných bytech s vysoce problematickými nájemci se nám jména správců opakují. Vlastníkům nikoho nepodsouváme, ale s klidným vědomím můžeme říct: s tímto správcem máme z terénu velmi špatné zkušenosti, pod jejich správou nemovitosti ztrácejí na hodnotě. Takový byt se pak stává zkaženým jablkem a může rozjet vlak zkázy pro celý dům. Vlastník tak může nad neuváženým výběrem správce bytu tvrdě doplatit.“
Tyto případy jen podtrhují, že mapování funguje jako prevence i jako rychlý akční plán. Nejde jen o dlouhodobou změnu, ale i o okamžité zlepšení kvality života a bezpečí v bytových domech, kde aktivní předsedové a spolupráce s VPM hrají klíčovou roli. Díky zavedené kontrole, intenzivnímu kontaktu s vlastníky a správně cíleným investicím se pozitivní dopady na domě začnou brzy projevovat i v dlouhodobém horizontu.