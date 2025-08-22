Martin Malý: „Okolí Centralu projde výraznou proměnou“

Nákupní centrum Central Most se připravuje na další významnou etapu své modernizace. Co všechno proměna mosteckého centra v samém srdci Mostu v nejbližší době čeká, přibližuje Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace EPG Group, která vlastní Central.
Součástí revitalizace má být obnova zeleně v okolí centra. Co bude zahrnovat?
Plánuje se výsadba nových stromů a keřů, revitalizace stávajících záhonů i úpravy zelených ploch s ohledem na zlepšení mikroklimatu v okolí budovy. Výběr rostlin přizpůsobíme místním podmínkám a důležitá bude i estetika a udržitelnost.
S jakými druhy rostlin se počítá a kde konkrétně?
Habr, šalvěj a mavuň, to je jen malý výčet toho, co se v příštím roce vysadí mezi autobusovou zastávkou a věží Centralu. Nicméně první výsledky venkovní výsadby jsou už nyní viditelné – v létě 2023 byl u vchodu z Radniční ulice vytvořen nový záhon s trvalkami a okrasnými travami, který doplňuje umělecké dílo sochaře Jakuba Flejšara. Letos na jaře pak přibylo více než 100 keříků Dřišťálu Thunbergova u vchodu z ulice Jaroslava Průchy. Podle zástupců centra se zvažuje i možnost ozelenění střešních ploch.
Počítá se i s využitím zeleně pro veřejnost?
Central se chce více otevřít městu a lidem. Jedním z hlavních cílů je vytvořit přívětivý veřejný prostor, který bude přístupný i mimo otevírací dobu centra. U vstupu z 1. Náměstí by mohla vzniknout nová relaxační zóna se zelení a posezením, určená pro odpočinek, schůzky i krátké zastavení.
Plánujete i s úpravou hlavního schodiště?
Projekt počítá i s kompletní modernizací stávajícího schodiště vedoucího z náměstí. Přístup k centru bude bezpečnější, pohodlnější a architektonicky modernější. V plánu je doplnění trvalek a dřevin do velkoformátových truhlíků i nové mobiliáře, jako jsou odpadkové koše s větší kapacitou.
Kdy modernizace začne?
Aktuálně probíhají přípravné projektové práce a komunikace s městem. Do konce letošního roku chce vedení centra podat žádosti o potřebná povolení, přičemž samotné stavební práce by mohly začít v první polovině roku 2026. Revitalizace bude probíhat postupně – nejprve se zaměří na prostor od autobusové zastávky, poté přijde na řadu vstup z 1. Náměstí.
Budete v rámci modernizace řešit i vizuální smog?
Určitě ano. V rámci modernizace se počítá také s odstraněním vizuálního smogu – loga nájemců na střeše se nahradí novým systémem označení na vybraných částech fasády, v souladu s pravidly města.
Bude pokračovat spolupráce Centralu s umělci?
Central Most si zakládá na dlouhodobé spolupráci s městem a místními institucemi. Každoročně spolupořádá Food festival, účastní se komunitních akcí jako jsou Dračí lodě nebo Mostecká slavnost, a podporuje kulturu prostřednictvím partnerství s muzeem, kinem nebo divadlem. Do veřejného prostoru chceme zapojit i místní umělce, školy nebo komunitní projekty. Vzniknout by tak mohla umělecká díla nebo vizuální prvky s místní tematikou, které ještě více propojí Central s identitou města.