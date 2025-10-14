Masarykova nemocnice má nejmodernější přístroj při operacích na nebijícím srdci

Ústecká Kardiochirurgická klinika v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem jako první v České republice nasadila nový přístroj pro mimotělní oběh krve. Unikátní zařízení přináší vyšší bezpečnost a přesnější sledování dat během operací na nebijícím srdci.
Masarykova nemocnice Krajské zdravotní se zařadila mezi špičková světová pracoviště. Na zdejší kardiochirurgické klinice byl poprvé použit přístroj Essenz, nejnovější model systému pro mimotělní oběh od společnosti LivaNova. Přístroj dodaný českou firmou Biomedica je nejen prvním svého druhu v České republice, ale zároveň tisícím vyrobeným kusem na světě. Tento krok otevírá dveře k bezpečnějším a efektivnějším operačním zákrokům na nebijícím srdci.
První pozitivní dojmy vyjádřil přednosta kliniky Michal Semrád: „Pořízení Essenzu je pro naši kliniku krokem vpřed. Nejenže nám umožní pomoci více pacientům, ale také posiluje naši reputaci jako centra špičkové kardiochirurgie v regionu. Jsem rád, že náš tým mohl být součástí tohoto progresivního momentu.“
Essenz představuje technologický skok. Přístroj nejenže během operace supluje činnost srdce a plic, ale zároveň v reálném čase sleduje klíčové parametry krve – jako je hladina kyslíku, hustota červených krvinek (hematokrit) nebo teplota – a upozorňuje na jakékoli změny. To umožňuje perfuziologům rychle reagovat a přizpůsobit terapii přesně pacientovi na míru, což snižuje rizika komplikací, například poškození ledvin. Pro perfuziology je jeho ovládání jako sedět v kokpitu letadla – disponuje centrálním displejem s jednoduchým rozhraním a automatickými bezpečnostními kontrolami, které minimalizují chyby. Ergonomický design s chytrým ukládáním kabelů a kompaktní konstrukcí navíc zrychluje přípravu a uvolňuje prostor na operačním sále.
„Operace typu srdeční bypass potvrdila, že Essenz nabízí nejen vysoký komfort obsluhy, ale i precizní sledování všech parametrů oběhu, poskytuje přehled o stavu pacienta v reálném čase a umožňuje bezpečnější vedení zákroku a kvalitu operace při mimotělním oběhu,“ uvedl Ferdinand Timko, operatér kardiochirurgické kliniky, který zákrok vedl.
„Jsme pyšní na to, že jsme první v Česku s tímto špičkovým přístrojem, který nejen zvyšuje bezpečnost, ale i naši efektivitu. Kontinuální monitorace je skvělá ze studijních i forenzních důvodů, protože máme tvrdá data z průběhu celé perfuze,“ komentoval vedoucí oddělení klinické perfuze David Nikitinský.
Při operaci bypassu se mimotělní oběh používá vždy, když je potřeba pracovat přímo na nebijícím nebo otevřeném srdci. Srdce je zastaveno pomocí kardioplegického roztoku, a chirurg má tak klidné operační pole; zároveň je srdeční sval chráněn před poškozením během doby, kdy není přirozeně zásobován okysličenu krví. Po dokončení zákroku srdce obvykle spontánně obnoví činnost, případně se použije defibrilace.
„Bylo skvělé mít příležitost pracovat na přístroji jako první z týmu. Je to velký technologický skok,“ doplnil perfuziolog Jan Špaček, který v průběhu celé první operace přístroj ovládal.
Díky přednostem přístroje Essenz – od kontinuálního monitoringu až po lepší integraci s jinými zařízeními v sále – se očekává, že ústecká klinika zvýší počet operačních výkonů nad 400 ročně. Starší model umožňoval operace pouze na jednom operačním sále. S novým Essenzem mohou probíhat souběžné zákroky na dvou sálech, což znamená kratší čekací doby pro pacienty a vyšší kapacitu pro složité srdeční operace.
Jak funguje mimotělní oběh:
Mimotělní oběh (kardiopulmonální bypass) je technologie, která během srdečních operací dočasně přebírá funkci srdce a plic, aby lékaři mohli bezpečně pracovat na otevřeném srdci. Proces začíná odvodem krve z těla pacienta, obvykle z velkých žil přes kanyly do speciálního rezervoáru. Zde se krev směsuje s primární náplní. Poté je pomocí krevního čerpadla vháněna do oxygenátoru, což je jádro systému. Membrána z tenkých vláken umožňuje výměnu plynů, krev se okysličuje kyslíkem a zbavuje oxidu uhličitého stejně, jako by procházela plícemi. Současně probíhá regulace teploty výměníkem tepla, což pomáhá optimálně temperovat pacienta. Z oxygenátoru proudí okysličená krev zpět do těla, typicky do aorty přes další kanylu. Neustále jsou monitorovány parametry jako tlak, průtok, hladina kyslíku nebo poměr objemu červených krvinek, aby se minimalizovala rizika zánětu či krvácení. Po dokončení operace je pacient převeden zpět na fyziologický oběh.