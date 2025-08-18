Masarykova nemocnice nasadila dalšího robota, tentokrát pomáhá s kloubní náhradou

Ortopedická klinika Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem zaznamenala velký úspěch. Lékaři zde provedli prvních šest operací náhrady kolenního kloubu s využitím nejmodernější technologie – robotického systému CORI, který využívá umělou inteligenci pro maximální přesnost a bezpečnost výkonu. Chirurgická robotika má v Krajské zdravotní dlouholetou tradici a její možnosti se nyní rozšiřují i na ortopedické výkony.
CORI představuje nejnovější generaci technologií v oblasti implantologie kloubních náhrad. Umožňuje roboticky asistované operace částečných i totálních náhrad kolenního kloubu s důrazem na individualizované plánování, nižší invazivitu a rychlejší rekonvalescenci pacientů. „Testování systému CORI je pro naši kliniku krokem vpřed,“ říká přednosta Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Tomáš Novotný. „Díky robotické asistenci máme možnost provádět kloubní náhrady s další, dosud nevyužívanou technologickou formou, která může přispět ke zvýšení přesnosti našich operací a tím zvyšovat jejich úspěšnost. Naší prioritou je nejkvalitnější, avšak dostupná péče o pacienty Ústeckého kraje – a technologie, jako je CORI, nám umožňují tento standard dále zvyšovat,“ říká lékař a dodává: „Robotická technologie nenahrazuje ruce zkušeného ortopeda – slouží jako technologické rozšíření a nástroj pro dosažení maximální preciznosti. CORI nám poskytuje možnost virtuálního plánování zákroku s přispěním umělé inteligence a jeho přesného provedení robotickým nástrojem podle individuálních potřeb každého pacienta.“
Testování systému CORI v Masarykově nemocnici potvrzuje rostoucí význam roboticky asistované chirurgie. „Ortopedické technologie, které přinášíme na trh, znamenají nový standard v péči o pacienty. Díky spolupráci s předními globálními výrobci technologií jsme schopni zajistit nejen vyšší bezpečnost a efektivitu zákroků, ale také zlepšení komfortu pro pacienty a celkového výsledku léčby,“ uvedl manažer společnosti Promedica, která systém nemocnici zapůjčila k testování Petr Koláček.
Mezi hlavní bonusy systému patří individualizované plánování operace na základě unikátní anatomie pacienta, přesné vyvážení vazů a umístění implantátu, minimální invazivita zákroku a rychlejší návrat pacienta do běžného života a nižší riziko komplikací.