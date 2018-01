Máte psa a oznámili jste již magistrátu, že pobíráte důchod? Hlásit to nemusíte

V deníku Blesk byl v úterý 9. ledna otištěn článek, v němž je uvedeno, že držitelé psa, jejichž jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, musí nejpozději do 15. ledna tuto skutečnost ohlásit příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu. V opačném případě by mohli přijít o slevu na poplatek ze psů. Povinnosti hlásit tuto skutečnost mají držitelé buď ve chvíli, kdy svého psa přihlašují, nebo ve chvíli, kdy důchod začínají pobírat, což může nastat kdykoliv během roku. Všichni, kteří již v minulosti tuto skutečnost magistrátu oznámili, tak znovu činit nemusí. „I kdyby nám ti, kteří pobírají jakoukoliv formu důchodu, tuto skutečnost neoznámili ve stanovené 15denní lhůtě, nehrozí jim žádný postih. Neuložíme jim žádnou pokutu, ani tím nepřijdou o slevu na poplatku ze psů. Pouze ji nebudou moci uplatnit zpětně, ale až ode dne, kdy nám tuto skutečnost sdělili,“ vysvětlila Marcela Mariničová z odboru finančního mosteckého magistrátu.

Poplatek musí všichni držitelé psů, jejichž mazlíčci jsou přihlášeni v Mostě, uhradit nejpozději do konce března. Ti, kteří žijí v rodinném domě, zaplatí 200 Kč, pokud mají psů více, tak za každého dalšího uhradí 300 Kč. V případě psů žijících v bytových domech činí tyto poplatky 1 000 a 1 500 Kč. Pokud je jediným příjmem majitele starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, zaplatí 200 a 300 Kč bez ohledu na to, kde bydlí.