Máte rádi mosteckou knihovnu? Zapátrejte v domácím archivu a pomozte

Knihovna chystá výzvu pro veřejnost

Máte doma knihy, časopisy či jiné publikace, které se vztahují k našemu regionu, a nepotřebujete je? Přineste je s sebou do mostecké knihovny a prokážete jí tak velkou službu. Připravuje zde totiž nový regionální knižní fond.

Mostecká knihovna chystá společně s Oblastním muzeem v Mostě pro veřejnost výzvu. Ta bude mimo jiné také připomínkou významného jubilea knihovny. S koncem dekády se totiž blíží výročí, kdy knihovna v Mostě oslaví rovných sto let. Jednou z důležitých aktivit, na kterou se chce knihovna v této době zaměřit, je systematické budování regionálního fondu. „Považujeme logicky knihovnu za součást odkazu historie našeho regionu. Řada autorů a to nejen v češtině, zaznamenala různým způsobem dění na Mostecku. Je jedno, čeho se to týkalo, ať to byla politika, kultura, příroda, osobnosti či dějinné události. Nezáleží na tom, zda jde o beletrii či vědu. Určitě řadu publikací nemáme. V nejbližších dnech bychom proto chtěli vyzvat veřejnost, aby se doma podívali do svých knihoven, a pokud v nich naleznou knihy, publikace a časopisy vztahující se k našemu regionu, jsou z dob minulých a nepotřebují je, zda by je naší knihovně mohli věnovat,“ obrací se na širokou veřejnost ředitel mostecké knihovny Petr Petrik. Následně by knihovna tento regionální fond digitalizovala, aby byl přístupný široké veřejnosti. „Na budování tohoto fondu budeme spolupracovat i s Oblastním muzeem v Mostě, které má značně velký knihovní fond. Nejzajímavější svazky bychom potom krátkodobě či dlouhodobě u nás vystavili,“ prozradil dále Petr Petrik. Nově vytvořený regionální fond by měl pomoci jednotlivcům, školám i institucím lépe poznat a pochopit minulost, a tím i současnost Mostecka. „To by měl být náš zásadní příspěvek ke 100. výročí založení knihovny v Mostě,“ podotkl ředitel knihovny.

V současné době navštěvuje knihovnu okolo několika tisíců návštěvníků měsíčně. „Na konci srpna jsme instalovali k hlavnímu vchodu nové digitální počítadlo, které registruje příchozí a odchozí návštěvníky. Z toho víme, že například v říjnu k nám přišlo necelých sedm tisíc návštěvníků. Podle předchozích čísel víme, že každý měsíc je návštěvnost trochu jiná a kopíruje zájmy lidí dle ročních období,“ vysvětluje Petr Petrik. Návštěvnost knihovny se však odvíjí i podle činností, které nabízí.