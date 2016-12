Máte šanci na práci – TRANSFER, CESTA nebo SPOLEČNĚ

Do Ústeckého kraje plyne nejvíce peněz na projekty zaměstnanosti ze všech krajů v republice. Ústecký kraj společně s krajskou pobočkou úřadu práce podpořily zaměstnanost a vznik nových pracovních míst.

Ústecký kraj spolu s partnery realizuje aktuálně projekty Transfer a Cesta. Oba jsou pro mladé lidi do 29 let, kteří kvůli nedostatečnému vzdělání obtížně hledají práci, mají problémy s různými druhy závislostí, žijí v sociálně vyloučených lokalitách apod. „V současné době už do projektu TRANSFER vstoupilo 371 osob. Jsme tedy za polovinou,“ říká k projektu jeho manažer Aleš Janeček. Oba projekty začaly letos v červnu a ukončeny budou v říjnu 2018. Na projekt Cesta je připraveno více než 23 miliónů korun, na Transfer téměř 100 miliónů korun. V rámci obou projektů vznikne bezmála dvě stě nových pracovních míst.

Dalším projektem Ústeckého kraje, který by měl být spuštěn v únoru příštího roku, je INNOSTART. Zaměřuje se na studenty posledních ročníků učilišť a středních škol. Díky němu získají studenti praktické dovednosti a znalosti, které zaměstnavatelé vyžadují. Bezprostředně po ukončení studia budou připraveni podle požadavků zaměstnavatele nastoupit do práce.

Své projekty představil také Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ústí nad Labem. V současné době probíhají v kraji tři projekty Úřadu práce ČR. Do října 2018 se realizuje projekt INICIATIVA. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 29 let. Díky tomuto projektu mohou mladí lidé získat odbornou praxi, stáž v zahraničí, práci na zkoušku nebo mentora, člověka, který by jim s uplatněním na trhu práce pomáhal. Dalším projektem je FLEXI. Ten je pro lidi, kteří se starají o dítě do patnácti let věku nebo jiného člena rodiny. Zaměstnavatelé mohou díky projektu pro tyto lidi získat podporu na částečné pracovní úvazky, pružnou pracovní dobu a další flexibilní formy zaměstnání. Pro lidi s nízkým vzděláním, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných déle než dvanáct měsíců, je určen projekt SPOLEČNĚ. Od ledna příštího roku bude spuštěn projekt OUTPLACEMENT na pomoc zaměstnancům, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání nebo jsou ve výpovědní lhůtě. Všechny projekty nabízí zaměstnavatelům podporu na pracovní místa.