…Máte tady nejrychlejší vůz planety?

Areál mosteckého autodromu si přišly prohlédnout děti z místního dětského domova a ze zařízení Mosťáček pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dočkaly se i třešničky na dortu – svezení safety carem.

Nabídku vedení společnosti AUTODROM MOST ředitelka dětského domova Marcela Stütz přivítala. „Jsem moc ráda, že jsme mohli s dětmi na autodrom přijet. Každé vytržení z běžného všedního života samozřejmě velmi vítají, exkurze s odborným výkladem byla pro ně navíc opravdovým zážitkem,“ svěřila se sympatická žena.

Delegace z dětského domova se ujal zástupce sportovního ředitele společnosti Pavel Kužník. V dispečinku startovní věže, který je „centrálním mozkem“ autodromu, seznámil děti s historií areálu a vyjmenoval závody a další aktivity, které mostecký stánek motoristického sportu každoročně pro své fanoušky připravuje. Nechyběly ani praktické ukázky a svezení ve voze safety car po velkém závodním okruhu.

Vyvrcholením exkurze a pochopitelně nejsilnějším dojmem byla jízda po dráze v rychlém voze safety car. „Do pocitů nadšení se přeci jen sem tam vkradlo trochou strachu, samozřejmě hlavně v zatáčkách. Ale celkově byly děti statečné a pořádně si to užily,“ popsal Kužník. „Jeden z hochů se zajímal o to, jak se se závoděním začíná. Takže kdo ví, třeba ho jednou uvidíme jako pilota prohánět se po našem okruhu v kokpitu rychlého a silného stroje. Rozesmál nás dotaz, zda máme v našem autoparku nejrychlejší vůz planety – Buggatti Veyron. Kéž by. Ale bohužel. Tazatele i sebe samotné jsme museli zklamat,“ usmívá se Pavel Kužník.