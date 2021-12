Máte zájem o celnici nebo bývalou polikliniku? Chystá se veřejná dražba

Ústecký kraj představuje objekty a nemovitosti, které budou nabízeny k prodeji v rámci veřejné dražby majetku 7. prosince 2021. Mezi nabízenými nemovitostmi jsou areály bývalých hraničních přechodů, zdravotnických zařízení či pozemek určený k plnění funkcí lesa.

Veřejné dražby majetku Ústeckého kraje probíhají několikrát do roka. Kraj v nich nabízí oficiální cestou k prodeji svůj zbytný nemovitý majetek. „K péči řádného hospodáře, kterou nám, voleným zástupcům, ukládá zákon, patří také hospodárné a účelné nakládání s majetkem kraje. Kraj je, se svými příspěvkovými organizacemi, které s většinou jeho nemovitého majetku hospodaří, živým organizmem a logicky tak občas dochází k tomu, že se nějaká nemovitost stává zbytnou a dál ji vlastnit by nebylo ani hospodárné, ani účelné. Aby byl proces zbavení se takového majetku co nejtransparentnější a ekonomicky nejvýhodnější, pořádáme cca jednou čtvrtletně veřejné dobrovolné dražby, v nichž si zájemci mohou od kraje zbytné nemovitosti odkoupit,“ vyjádřil se k dražbám radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic Tomáš Rieger.

V závěru roku, dne 7. prosince 2021, bude v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje (4. patro, č. d. 460) probíhat veřejná dražba areálu bývalé celnice v Rumburku – Horním Jindřichově, areálu bývalé celnice v Jiříkově, areálu bývalého hraničního přechodu Mníšek v Nové Vsi v Horách, budovy polikliniky v Rumburku, pozemku č. 899/3 v Údlicích a Pavilonu II. Lužické nemocnice v Rumburku – V Podhájí.