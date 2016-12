Matuščín stříbrný na mistrovství ČR ve šprtci

Stříbrné a bramborové bylo pro mostecké billiard-hockeyisty 37. mistrovství České republiky, které proběhlo ve Žďáře nad Sázavou. Po celoroční kvalifikaci na turnajích Českého poháru obsadili Mostečtí čtyři z pěti vypsaných kategorií, jejich zástupce chyběl pouze mezi juniory.

Medailový zápis pak zaznamenali v kategorii mladších žáků díky Janu Matuščínovi. Ten sice prohrál hned na úvod s pozdějším vítězem Kalinou, v následujících zápasech už ale ztratil jediný bod a vybojoval stříbro.

Starším žákům, Radku Řeháčkovi a Matyáši Vaníčkovi, se při jejich premiéře na závěrečném turnaji moc nedařilo, když obsadili sedmé a osmé místo. V kategorii žen obsadila výborné čtvrté místo Pavla Mišíková. Pro Valentinu Grimmovou, loňskou mistryni mezi mladšími žáky, přechod do soutěže dospělých znamenal hlavně zisk cenných zkušeností.

Z početného zastoupení v kategorii mužů si nejlépe vedl Ondřej Müller, který skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Do elitní desítky se probojoval ještě Petr Henych, obsadil deváté místo. Výsledky z 37. mistrovství ČR:

Muži – 1. Jiří Nakládal (BHC Dragons Modřice), … 4. Ondřej Müller, 9. Petr Henych (oba BHC StarColor Most), 12. Zdeněk Bednář (BHC Most), 16. Ondřej Frýba (BHC StarColor Most), 20. Ondřej Černý (BHC StarColor Most B), 22. Dalibor Frýba, 29. Patrik Purket (oba BHC StarColor Most), 31. Lukáš Fedič (Most)

Ženy – 1. Petra Zajíčková (BHK Orel Boskovice), … 4. Pavla Mišíková (BHC StarColor Most B), 8. Valentina Grimmová (Real Draci 18. ZŠ Most). Junioři – 1. Jiří Dohnal (BHC TJ Sokol Bohumín). Starší žáci – 1. Jakub Procházka (Fluke Kohoutovice), … 7. Radek Řeháček (BHC StarColor Most B), 8. Matyáš Vaníček (Real Draci 18. ZŠ Most). Mladší žáci – 1. Tomáš Kalina (BHL Žďár nad Sázavou), 2. Jan Matuščín (BHC 4. ZŠ Most).