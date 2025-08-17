Matylda přivítá Freeski skokany

Od soboty 30. srpna do neděle 31. srpna proběhne v Jumparku na jezeře Matylda skok do vody v rámci Czech Freeski. Startovné za oba dny stojí 600 Kč, v případě zájmu jen o jeden den je cena poloviční. Záloha na dres se platí 100 Kč.
Jedná se o první zastávku v tomto roce a závod se řadí do série českého poháru. Získané body se tedy budou počítat do celkového pořadí českého poháru za rok 2025/2026.
V sobotu v rámci pravidel BIGAIR proběhne kvalifikace (10 -12:45) se dvěma skoky, přičemž lepší se počítá. Finální skoky (13:30 -14:30) budou tři a lepší dva se sčítají. V neděli v rámci RAIL EVENT se kvalifikace (10 -12:45) jezdí třikrát, ale počítá se pouze dvakrát. Finální jízdy (13:30 -14:30) se pojedou taktéž třikrát, ale dvě lepší jízdy se sčítají. Neoficiální tréninky se konají v pátek 29. srpna od 9 do 17 hodin.
Účastnit se je možné ve 3 kategoriích – děti od 6 do 14 let, muži 15 let a více, a ženy 15 let a více.