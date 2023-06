Maxi kino Kosmos zve 20. června na BIO SENIOR (nejen seniory)

Maxi kino Kosmos Most připravilo na úterý 20. června promítání české komedie „Buď chlap“ (nejen) pro seniory. Promítá se od 14 hodin, vstupné je 70 Kč.

Popis filmu: Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc. Tereza však není připravena opustit svůj dosavadní život pro někoho, kdo podle ní není opravdový chlap. Pavel se tedy rozhodne se přesně takovým chlapem stát. Přihlásí se na výcvikový tábor v Tatrách vedený Weisnerem (Ondřej Sokol), který vyučuje vše od sekání dříví po svádění žen. Podaří se Pavlovi překonat sama sebe a stát se chlapem, po kterém Tereza touží?