Memorandum o spolupráci otevírá prostor k dalšímu rozvoji Labe arény Ústeckého kraje

Výjimečnou událostí v dalším rozvoji Labe arény Ústeckého kraje byl podpis Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře. Své podpisy připojili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, ředitel Labe arény Ústeckého kraje Michal Kurfirst a další.

Hlavní cíle Memoranda jsou například vytvoření podmínek pro vrcholné mezinárodní veslařské a kanoistické akce, včetně připravovaného Mistrovství světa ve veslování v roce 2022, vytvoření podmínek pro trénink české reprezentace nebo podpora talentované mládeže a sportovních aktivit žáků a studentů.

„Národní olympijské centrum v Račicích a celé výjimečné sportovní zázemí, které zde a na řece Labi postupně vzniká, patří k našemu krajskému rodinnému stříbru, které je potřeba podporovat a dále rozvíjet. Prostřednictvím těch nejprestižnějších sportovních akcí, jako je například mistrovství světa, ale i vybudováním moderních sportovišť a zázemí a v neposlední řadě motivováním dětí ke sportovním aktivitám v rámci projektu Česko vesluje posilujeme image ústeckého regionu nejen v České republice, ale i za hranicemi,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval vnímá račický areál jako sportoviště mezinárodního významu. „V Evropě je málo takových umělých tratí s podobnými parametry, jsme na to pyšní. Jsem rád, že se do areálu v poslední době opět po letech investuje a jsme vděční za podporu státu, kraje i místní municipality, bez níž by to nebylo možné,“ uvedl Jiří Kejval. „Připravují se zde jak veslaři, tak reprezentanti v rychlostní kanoistice, která patří k nejúspěšnějším olympijským sportům a velkým nadějím, ale i závodníci v mnoha dalších sportech.“

„S podporou Ústeckého kraje snáze zvládáme plnit naši společenskou odpovědnost, jak je to například vidět při práci se školami na projektu Česko vesluje. Proto si velmi vážíme spolupráce s Ústeckým krajem i ostatními partnery a věřím, že se nám společnými silami podaří vybudovat jedno z nejvýznamnějších sportovních center v České republice, které bude propagovat kraj, vyhledávat a vychovávat budoucí medailisty, ale rovněž podporovat sportovní činnost dětí a mládeže a jejich všeobecný rozvoj,“ doplnil ředitel Labe arény Michal Kurfirst.

Partnery Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře jsou Ústecký kraj, Český olympijský výbor, sportovní svazy a Labe aréna Ústeckého kraje.

Za účelem přípravy Mistrovství světa ve veslování v roce 2022 se strany Memoranda dohodly, že budou společně usilovat o zdárný průběh a organizaci celé akce. V rámci své působnosti budou signatáři Memoranda spolupracovat na rozvoji Národního olympijského centra vodních sportů, respektive na dobudování Labe arény Ústeckého kraje ve Štětí i Račicích, jako strategického sportovního zařízení na území Ústeckého kraje.