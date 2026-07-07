Měsíc bude 7. a 8. července zdánlivě blízko Saturnu, i malý astronomický dalekohled dokáže ukázat Saturnovy prstence

Ve dnech 7. a 8. července bude Měsíc zdánlivě blízko Saturnu. Na jev, který bude možné pozorovat i malým astronomickým dalekohledem, upozornila mostecká hvězdárna.
Díky blízkosti Měsíce bude snadnější Saturn najít – nejprve najdete jasný Měsíc a pak se podíváte kousek vedle něj. Ve skutečnosti jsou však od sebe nesmírně daleko. Měsíc je od Země vzdálen asi 384 000 km, zatímco Saturn je od Země obvykle více než miliardu kilometrů. Jejich blízkost je pouze optická, protože je vidíme promítnuté na stejnou část oblohy.
Pokud bude jasno je nejlépe pozorovat ve druhé polovině noci nebo nad ránem, kdy jsou oba objekty výše nad obzorem. Měsíc bude velmi nápadný a Saturn bude vypadat jako jasná, žlutobílá „hvězda“, která na rozdíl od skutečných hvězd téměř nebliká. I malý astronomický dalekohled dokáže ukázat Saturnovy prstence.