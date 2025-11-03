Města a obce obdrží dotace na zkvalitnění turistické infrastruktury

Přes 38 milionů korun dá Ústecký kraj obcím a městům na podporu oživení cestovního ruchu na území Ústeckého kraje. Bude se jednat především o zkvalitnění turistické infrastruktury.
Zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili investiční dotaci v rámci dotačního programu Oživení cestovního ruchu 2025 ve výši 38 294 460 Kč. Dotace je vyhlášena z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje.
Finance půjdou například na vybudování cyklotrasy v Rybništi, na vybudování cyklostezky Karolínino údolí v Dolní Poustevně či na Poustevenskou spojku v okolí Vilémova.
Další finance půjdou před zimou také na vylepšení běžkařské stopy Dlouhá louka na Teplicku či na pořízení sněžné rolby pro údržbu běžeckých tratí v Krušných horách.
Zastupitelé podpořili také individuální dotace pro města v zóně UNESCO. V rámci Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 si rozdělí 15 milionů město Krupka (oprava fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie – 1. etapa), Žatec (veřejné a slavnostní osvětlení na hradbách) a obec Zálužice (revitalizace návsi ve Stekníku).