Městem pro byznys je Most!

Most, Chomutov a Ústí nad Labem. To jsou tři města, kam v Ústeckém kraji nejlépe za podnikáním. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys, v němž analytici agentury Datank hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Krajské výsledky jsou vyhlašovány na regionálních konferencích Svazu měst a obcí ČR.

Most se blýskl v přístupu veřejné správy

Pokud jde o podnikatelské prostředí, zaznamenává statutární město Most v rámci Ústeckého kraje vysoce nadprůměrný počet právnických osob, tedy zejména obchodních společností. Nízký index stáří, tedy poměr mezi lidmi staršími 65 let ku lidem mladším 15 let je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Podnikatele jistě potěší i relativní dostatek volných pracovních sil. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i v přepočtu na 100 firem. Pokud jde o přístup veřejné správy, vynakládá radnice nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a sociální péče. Ze všech šestnácti obcí s rozšířenou působností v kraji dosáhl Most druhého nejlepšího výsledku jak v testu elektronické komunikace ověřujícím odpovědi podnikatelům od živnostenských úřadů, tak v kvalitě webových stránek z pohledu podnikatele, což je velmi dobrý výsledek i v mezikrajském srovnání.

„Jsme velmi poctěni, že jsme dokázali zabodovat ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys a že naši podnikatelé jsou spokojeni s přístupem města k podnikání, budeme se snažit hrdě dál reprezentovat. My provozujeme již od roku 2022 coworkingové centrum, které je velmi využíváno a plánujeme jeho budoucí rozšíření. Aktuálně také zastupitelstvo města Mostu schválilo manuál vizuálního smogu, kterým chceme zkultivovat také optické prostředí místních provozoven,“ říká členka Rady města Mostu pro oblast dotací Jana Falterová Zudová.

Chomutov zazářil v mystery testování, Ústí nad Labem má nejlepší web z pohledu podnikatele

Chomutov dosahuje v rámci regionu vysoce nadprůměrného nárůstu počtu ekonomických subjektů. V rámci kraje zaznamenává město nadprůměrného podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích města, stejně jako vysokou likviditu. Finance putují především do oblasti vzdělávání a sportu. Vůbec nejlepší výsledek si Chomutov připisuje v testu elektronické komunikace, který ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Bronz bere Ústí nad Labem, které se může pochlubit nejvyšším počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Ve městě je velmi vysoký počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost města. Jako nejlepší byly vyhodnoceny webové stránky města z pohledu podnikatele, který na nich v přehledné podobě nalezne všechno potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a řadu dalších užitečných informací a odkazů.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2023

1. Most

2. Chomutov

3. Ústí nad Labem

4. Louny

5. Kadaň

6. Žatec

7. Lovosice

8. Litvínov

9. Bílina

10. Podbořany

11. Varnsdorf

12. Roudnice nad Labem

13. Teplice

14. Děčín

15. Rumburk

16. Litoměřice