Město finančně obdarovalo další Mostečánky

Další rodiny, které splnily podmínky pro získání bonusu při narození dítěte, byly přivítány v obřadní síni mosteckého magistrátu.
Finanční podporu zavedlo město jako vstřícný krok vůči pracujícím, podnikajícím nebo studujícím rodičům (zákonným zástupcům) narozeného dítěte prvně v roce 2022. Na bonus není právní nárok, každá žádost se posuzuje individuálně. Pro jeho přiznání je třeba splnit jasně daná pravidla.
Aby měli rodiče na bonus nárok, musí být alespoň jeden z rodičů občan České republiky s trvalým pobytem v Mostě minimálně rok před narozením dítěte. Trvalé bydliště v Mostě musí mít i narozené dítě, ale neplatí to pro takzvanou úřední adresu – tedy adresu ohlašovny na Radniční ulici 1/2. Posuzuje se také, zda byl alespoň jeden z rodičů poslední tři roky před narozením dítěte zaměstnán, podnikal nebo po dobu minimálně dvou let soustavně studoval. Kdo podává žádost, nesmí mít bydliště na úřední adrese a nesmí dlužit městu, jeho příspěvkovým organizacím, Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, Mostecké bytové či Technickým službám města Mostu.
Žádost se podává prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách města www.mesto-most.cz. Tam také žadatelé najdou veškeré potřebné informace týkající se tohoto programu, včetně informací, co je třeba k žádosti doložit a jak probíhá výplata bonusu. Žádost lze podat až do šesti měsíců od narození dítěte, v případě narození dvojčat či vícerčat je možné podat žádost na každé dítě. Formulář je možné podat i elektronicky prostřednictvím Portálu Mostečana.