Město Most a Sportovní areály města Mostu spouští unikátní projekt pro pohyb a sport dětí

Sportovní areály Most ve spolupráci s mětem Most spouštějí sportovní hry pro děti předškolního věku Děti v pohybu. Tento nový a unikátní projekt je určený pro děti z mosteckých mateřských škol, především pro ty před nástupem do základní školy.
„Hlavním cílem je rozvoj základních pohybových dovedností, jako je běh, obratnost, koordinace a rovnováha, a zároveň seznámení dětí s různými druhy sportů. Díky tomu mají děti možnost vyzkoušet si rozmanité sportovní aktivity a najít si tak sport, který je bude bavit i do budoucna. Projekt podporuje nejen fyzický rozvoj, ale také týmovou spolupráci, fair play a přirozené začlenění dětí do kolektivu,“ představuje nový projekt ředitel Sportovních areálů Most Petr Formánek.
Každá zapojená školka absolvuje jednou týdně ve sportovních areálech města Mostu hravou formou hodinový dopolední trénink, který probíhá pod vedením zkušených trenérů. „Doprava dětí na sportoviště i zpět je plně zajištěna. Autobus vyzvedne děti přímo u mateřské školy a po skončení tréninku je bezpečně dopraví zpět. Po celou dobu je zajištěn pedagogický doprovod učitelek a odborné vedení sportovních aktivit.„Účast v projektu je pro děti zcela zdarma, aby byl pohyb dostupný opravdu všem bez ohledu na rodinné zázemí,“ dodává ředitel.
Sportoviště se v průběhu projektu střídají, aby děti získaly co nejširší přehled o tom, kde všude mohou v Mostě sportovat i samy, či s jejich rodiči. V rámci projektu se předpokládá zapojení až 600 dětí z mateřských škol. Projekt vznikl za finanční podpory města Mostu.