Město Most bude u jezera Most hostit olympijský festival, vyroste tu stanové městečko skatepark a další sportoviště

Každý sportovní fanoušek se nyní může cítit podobně jako sportovci na olympijských hrách. Stejně jako se oni v dějišti her fotí s obřími olympijskými kruhy, se totiž už nyní mohou u jezera Most vyfotit s desetimetrovým nápisem Olympijský festival, který začne za 310 dní. “Přípravy festivalu jsou v plném proudu. Intenzivně pracujeme se svazy na sportovním programu. Pomalu se blížíme k číslu padesát, což znamená nejvyšší počet představených sportů v historii Olympijských festivalů. Věřím, že zde hlavně děti objeví ten svůj,” řekl Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.

V listopadu navíc odstartuje předprodej ubytování přímo u jezera Most. “Vyroste tu městečko se stany Chill village. V lednu k tomu rozjedeme prodej příměstských táborů pro děti,” dodal Varhaník.

Nový skatepark pro Most

Olympijský festival bude probíhat příští rok od 25. července do 11. srpna. U jezera Most vyroste také speciální skatepark, na což se už teď těší reprezentant Max Habanec. “Když byl v Praze Olympijský festival během her v Tokiu, strávil jsem tam téměř celou dobu. Je to skvělá možnost představit náš sport široké veřejnosti. Zároveň na Olympu zůstala úžasná U-rampa a díky tomu zde vznikl nový oddíl,” zavzpomínal Habanec.

Podobný osud bude mít i skatepark, který také zůstane městu Most. “Jsem hrdý na to, že Olympijský festival bude právě u nás. Skvělou zprávou je, že konečně budeme mít i skatepark a s panem primátorem jsme se právě domluvili, že i náš venkovní park dostane nový povrch,” dodal David Luu, reprezentant ve skateboardingu a rodák z Mostu.

Kromě skateparku zůstane po Olympijském festivalu u jezera i kurt na beachové sporty.

Objevte jezero Most během podzimních prodloužených víkendů

Už teď ale můžete jezero Most objevit. „Připravili jsme kampaň právě na podporu cestovního ruchu, která ukazuje řadu možností, jak si skvěle užít volné chvíle v našem město i v jeho okolí,“ láká Marek Hrvol, primátor města Mostu. Od olympijského festivalu očekává výrazně zvýšený zájem o tuto stále poměrně novou lokalitu. „Začíná být víc a víc známá i mimo náš region a také v zahraničí, zejména v Německu. Akce ji i naše město pomůže ještě více dostat do širšího povědomí.“ dodává

To, že sportovní akce mají výrazný pozitivní vliv na cestovní ruch, dokazují i údaje agentury CzechTourism, které dnes na tiskové konferenci u jezera. “Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.

Pokud se rozhodnete vyrazit k jezeru Most, nezapomeňte se vyfotit u nápisu Olympijský festival. V říjnu se totiž rozjede na sítích soutěž o nejlepší fotku a výhry budou stát za to! Podrobnosti sledujete na sociálních sítích Olympijského festivalu.

Na úvodní fotografii zprava: Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru, Marek Hrvol primátor města Mostu, David Luu, reprezentant ve skateboardingu a rodák z Mostu, reprezentant Max Habanec a Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.