Město Most chystá dva nové fotopointy

Mostečané a turisté si budou moci letos pořídit speciální „selfíčka“ se dvěma dominantami města Mostu. Jezerem Most a hradem Hněvín.

Fotopoint na jezeře Most už avizovalo město v předchozích letech. Původně tu chtělo umístit obří nápis Most s otáčivým dřevěným srdcem, kde by bylo možné se vyfotit s různou perspektivou a pozadím jezera. Tento nápad ale nedopadl. Fotopoint ale přesto u jezera bude. „Původní fotopoint jsme zavrhli, protože v místě, kde měl být, byl problém se spodními vodami. Odvodnění by bylo velmi drahé. Stálo by nás to více než samotný nápis,“ zdůvodnil primátor Marek Hrvol. Nápis Most ponechá, ale umístí se jinam. „Lidé se budou moci fotit na mole s jezerem, kde bude nápis na vodě,“ prozradil primátor s tím, že molo bude na jezeře v letošním roce.

Druhý fotopoint bude na Hněvíně a měl by se instalovat také letos. „Chtěli bychom ho ještě před sezonou. Finišujeme s návrhem. Měla by to být skleněná menší terasa umístěná směrem do svahu a za ní pohled na jezero. Fotit se bude možné s pozadím jezera, anebo Hněvína,“ uvedl Marek Hrvol. Pro milovníky netradičních záběrů bude možné mít v pozadí i litvínovskou chemičku.

(sol)