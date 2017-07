Město Most dementuje fámy na internetu a sociálních sítích

Internetem, především na sociálních sítích, se opět šíří příběh o tom, jak v Mostě jezdí Romové zdarma městskou hromadnou dopravou, jak mají zdarma vstup na koupaliště, jak jim město kupuje lednice a platí cesty taxíkem.

Tato informace, pardon hoax, tedy informace nepravdivá (záměrně lživá), není žádným nováčkem. Šíří se českým internetem už několik let a už několikrát jsme ji vyvraceli. Asi marně. V posledních dnech se stejná informace – příběh paní, která není místní, do Mostu přijela a toto všechno na vlastní kůži zažila – začala šířit znovu. A znovu ji někteří lidé věří, někteří možná věřit chtějí.

Nic z toho ale není pravda! Romové žádné výhody uvedené v hoaxu ve skutečnosti v Mostě nemají! Slevu na jízdném mají, resp. zdarma jezdí autobusem všechny mostecké děti do 15 let a potom důchodci od 65 let, nezohledňují se žádná další kritéria. Taxi také město neproplácí, a to nikomu! Vstupné na koupaliště mají zdarma pouze zaměstnanci technických služeb. A samozřejmě město nikomu nekupuje ani lednice ani žádné jiné zboží.

Celý příběh je smyšlený a neslouží ničemu jinému než eskalaci sociálního napětí.

Magistrát města Mostu