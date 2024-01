Město Most hledá asistenty prevence kriminality

Město Most v rámci projektu „Most – asistenti prevence kriminality – 2024 – II. kolo“ vyhlašuje výběrové řízení na pozici: ASISTENT / ASISTENTKA PREVENCE KRIMINALITY

uchazeč/ka musí být starší 18 let,

minimálně ukončené základní vzdělání,

dobré komunikační schopnosti v českém jazyce,

fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost (pěší výkon služby),

svéprávnost, bezúhonnost, beztrestnost.

Výhodou pro uchazeče/ku je

znalost místních sociálně vyloučených lokalit,

praxe v oblasti ochrany veřejného pořádku.

Nabízíme

zaměstnanecké benefity: stravenky 130 Kč, 350 Kč měsíčně na volnočasové aktivity, 5 týdnů dovolené, možnost příplatků ke mzdě za práci přesčas, výcvik sebeobrany, podporující pracovní kolektiv.



Pracovní poměr na dobu určitou s možností pokračování v dalším projektu. Jedná se o dvousměnný provoz – ranní a odpolední směny. Uchazeči o pozici asistenta, asistentky prevence kriminality se osobně dostaví do služebny asistentů prevence kriminality ve sportovní hale (tř. Budovatelů 112/7, Most) každý všední den od 12:30 do 13:00 hod. Nástup od 1. 4. 2024.

Zájemci mohou také kontaktovat mentorku Martinu Zpěvákovou Martina.Zpevakova@mp-most.cz, tel. 734 873 755.

Projekt „Most – asistenti prevence kriminality – 2024 – II. kolo“ je spolufinancován z Programu prevence kriminality na místní úrovni Ministerstva vnitra ČR.