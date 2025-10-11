Město Most hledá nájemce restaurace v Repre

Město Most zveřejnilo záměr pronájmu pro budoucí restauraci v Repre. To by se mělo otevřít v roce 2027 po velké rekonstrukci.
Město nabízí k pronájmu restauraci v přízemí včetně venkovní terasy a bistro ve třetím patře. Přízemní restaurace má kapacitu zhruba sto míst a v provozu by měla být celý den. Proto se předpokládá, že bude fungovat i jako kavárna. Tomuto zaměření odpovídá i provozní zázemí v maximálním možném rozsahu na stejném patře.
Město Most nabízí budoucímu nájemci pronájem minimálně na 5 let. Jeho úkolem bude zajistit catering pro kulturní a společenské akce přímo v Repre. Předpokládané smluvní nájemné je 50 tis. Kč/měsíc bez DPH plus úhrady za služby. Datum ukončení rekonstrukce a zahájení provozu nového Repre musí město nájemci sdělit alespoň s tříměsíčním předstihem.
Hlavním kritériem výběru budoucího provozovatele budou koncepty provozu restaurace a cateringu, rozsah nabízeného sortimentu a služeb, celkové využití a samotný provoz restauračního zařízení.
Nájemce by měl podle požadavků města respektovat provoz městské knihovny a přizpůsobit provoz restaurace otevírací době městské knihovny a planetáriu. Předpokládá se, že otevírací doba knihovny a planetária bude od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin. Podrobné informace, včetně úlevy na nájemném, najdou zájemci na www.mesto-most.cz