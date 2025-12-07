Město Most je ve skvělé finanční kondici

Město získalo za roky 2020-2024 od společnosti Benchmarking ve veřejné správě nejvyšší hodnocení za finanční kondici města s konstatováním, že Most má optimální finanční stabilitu a dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu.
„Získané hodnocení potvrzuje, že naše dlouhodobé úsilí o stabilní a odpovědné hospodaření má smysl. Jsme rádi, že byla oceněna naše transparentnost i rozpočtová odpovědnost. Díky tomu může Most pokračovat v investicích do infrastruktury a kvalitních služeb pro své obyvatele,“ uvedl primátor města Mostu, Marek Hrvol.
Díky tomu Most vstupuje do dalších let jako finančně silné, stabilní a perspektivní město.