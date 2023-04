Město Most nemá veřejné záchodky, je to ostuda?

Město Most má mnoho moderních vymožeností. Nedávno mělo v pasáži U lva i veřejné toalety. Vloni se zavřely. Provoz je prý prodělečný.

Týdeník Homér se dotazoval, co v objektu bývalých toalet po jejich uzavření bude. Odpověď vedení města zněla, že veřejné záchodky zde stále jsou, ovšem nikoliv pro potřeby veřejnosti. „Privilegium“ totiž mají pouze majitelé a nájemníci obchodů v pasáži u Lva. Problém veřejných toalet sice nesahá ani po kotníky projektům jako Repre, jezero Most či veřejné osvětlení, nicméně, důstojné toalety by měly být v každém kultivovaném a moderním městě samozřejmostí. Tedy pokud se za něj ono město považuje.