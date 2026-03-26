Město Most ocenilo své učitele, učitelky a další pracovníky vzdělávacích institucí

Vedení města Mostu přijalo v obřadní síni při příležitosti Dni učitelů učitele, učitelky a další pracovníky vzdělávacích institucí. „Těší mě, že se na tomto místě opět můžeme přesvědčit o tom, že v mosteckých školách a školských zařízeních působí řada vynikajících pedagogů i obětavých provozních zaměstnanců, kteří svému povolání věnují maximum,“ pronesla ve svém úvodním slově náměstkyně primátora Markéta Stará. „Dnes tu nestojím jen proto, abych předala pamětní list a formálně vám poděkovala. Ráda bych vyjádřila skutečné uznání. To, co děláte, si totiž zaslouží víc než jen potlesk… Právě u vás se formuje budoucnost našeho města. To, jak budou mladí lidé přemýšlet, jak si budou věřit, jak budou spolupracovat. To všechno začíná ve škole. Když si vzpomenu na své učitele, dodnes vím a uvědomuji si, kteří z nich ovlivnili mé směřování… A poděkování patří opravdu všem. Učitelům, vychovatelům, asistentkám, kuchařkám, školníkům, administrativním pracovníkům. Škola není jen učebna – je to tým. A když je tým sehraný, celek skvěle funguje,“ mimo jiné dodala krátce před tím, než osobně všem oceňovaným potřásla rukou a poděkovala.
Seznam nominovaných
1. mateřská škola, Most: Ivana Martincová, Jiřina Koppová
2. mateřská škola, Most: Ivana Čermáková, Monika Vydrová Krovová
3. mateřská škola, Most: Alena Hotová, Alena Hanzelínová
4. mateřská škola, Most: Mgr. Jaroslava Selepová, Petra Šulcová
Základní škola, Most, Svážná: Ing. Marcela Trčková
Základní škola, Most, U Stadionu: Markéta Bernhardová Roháčová
Základní škola, Most, V. Talicha: Mgr. Zdeňka Bláhová
Základní škola, Most, J. Arbesa: Alena Cieslová
Základní škola, Most, V. Nezvala: Mgr. Klára Kreisingerová
Základní škola, Most, Z. Štěpánka: Mgr. Pavel Mašek
Základní škola, Most, Obránců míru: Mgr. Dagmar Krajníková
Základní škola, Most, Rozmarýnová: Mgr. Lenka Dohnalová
Základní škola, Most, J. A. Komenského: Mgr. Petra Kratochvílová
Základní škola, Most, Okružní: Bc. Pavla Palowski
Základní škola prof. Z. Matějčka: Mgr. Marie Hejčová
Soukromá základní škola Optima: Martina Kujová
Ama school – ZŠ a MŠ montessori: Martina Pospíšilová
Základní umělecká škola F. L. Gassmanna: Ing. Miroslava Machačová
Podkrušnohorské gymnázium Most: Mgr. Michaela Turbáková
Soukromá hotelová škola Bukaschool: Zdeněk Kubíček
Střední odborná škola InterDACT: Mgr. Ivana Vodičková
Soukromá střední škola pro mark. a ek. podnikání: Klára Smrčková
Střední odborná škola LIVA: Mgr. Věra Krejzová
Střední odborná škola podnikatelská: Ing. Markéta Kuncová
Střední škola diplomacie a veřejné správy: Mgr. Martina Sulovari
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb: Daniela Koutenská, Mgr. Irena Nováková
Střední škola technická: Eva Marková
VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ: Ing. Petra Holčáková, Ludmila Pohlová
Městská knihovna: Kateřina Bánovská
Středisko volného času: Lukáš Damborský
Vysoká škola finanční a správní: Rudolf Šlemer
Na úvodní fotografii Markéta Bernhardová Roháčová ze 3. ZŠ Most