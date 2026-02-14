Město Most představilo jak bude vypadat nový kemp u jezera

Architektonickou studii nového rekreačního kempu u jezera Most vypracoval Atelier PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI. Projekt přináší moderní areál s komplexním zázemím pro návštěvníky.
Areál doplní tři budovy zázemí. Hlavní objekt u vjezdu bude sloužit jako recepce, obchod a kavárna s občerstvením, součástí bude také hygienické zázemí a veřejné toalety. Druhá budova zajistí provozní a technické zázemí kempu a třetí objekt uprostřed areálu nabídne centrální hygienické služby pro návštěvníky.
Dopravní řešení počítá s centrálním parkovištěm pro přibližně 100 vozidel pro potřeby kempu a dalšími zhruba 200 místy pro návštěvníky jezera. Lokalita bude napojena na tlakovou kanalizaci, vodovod a elektřinu, instalovány budou také solární panely.
Nový kemp bude umístěn na hraně svahu mezi budovou vodních sportů a stávající pláží. Díky převýšení přibližně 20 metrů nabídne návštěvníkům výhled na jezero doslova „jako na dlani“. Projekt má ambici vytvořit moderní rekreační zázemí, které citlivě zapadne do krajiny a rozšíří nabídku volnočasových aktivit u jezera Most.