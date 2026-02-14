Město Most představilo jak bude vypadat nový kemp u jezera

Od
redakce HL
-
0
242

Architektonickou studii nového rekreačního kempu u jezera Most vypracoval Atelier PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI. Projekt přináší moderní areál s komplexním zázemím pro návštěvníky.

K2Kemp nabídne celkem 104 karavanových stání, rozdělených do několika velikostních kategorií. Doplní je plochy pro stanování, 10 sezónních chatek a 20 celoročních chatek, které budou sdruženy do pěti objektů zapuštěných do terénu se zelenými střechami.
K7Areál doplní tři budovy zázemí. Hlavní objekt u vjezdu bude sloužit jako recepce, obchod a kavárna s občerstvením, součástí bude také hygienické zázemí a veřejné toalety. Druhá budova zajistí provozní a technické zázemí kempu a třetí objekt uprostřed areálu nabídne centrální hygienické služby pro návštěvníky.
K8Součástí projektu je také areál vodních sportů se třemi hangáry a dvoupodlažním zázemím. Na něj naváže prosklená panoramatická restaurace, která bude fungovat jako samostatný výletní cíl, nikoli pouze jako zázemí kempu.
Dopravní řešení počítá s centrálním parkovištěm pro přibližně 100 vozidel pro potřeby kempu a dalšími zhruba 200 místy pro návštěvníky jezera. Lokalita bude napojena na tlakovou kanalizaci, vodovod a elektřinu, instalovány budou také solární panely.
K1Nový kemp bude umístěn na hraně svahu mezi budovou vodních sportů a stávající pláží. Díky převýšení přibližně 20 metrů nabídne návštěvníkům výhled na jezero doslova „jako na dlani“. Projekt má ambici vytvořit moderní rekreační zázemí, které citlivě zapadne do krajiny a rozšíří nabídku volnočasových aktivit u jezera Most. K3K4K9

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!