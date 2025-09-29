Město Most přikleplo Charitě dotaci, potřebuje ji na dostavbu Domova v kasárnách

Město Most poskytne Charitě Most 5 mil. Kč na dofinancování stavby Domova se zvláštním režimem v jednom z objektů bývalých kasáren.
Zastupitelé se podruhé vrátili k žádosti Charity Most o další finanční injekci na dostavbu Domova se zvláštním režimem. Na červnovém zasedání zastupitelé požadovali předkupní právo na objekt či majetkovou účast města. Mostečtí politici tentokrát žádost o poskytnutí finanční pomoci odhlasovali.
Město se doplněním do usnesení „pojistilo“ předkupním právem na objekt kasáren v trvání 15 let. Udržitelnost projektu Charity je přitom jen deset let. Před hlasováním o poskytnutí dotace se rozpoutala diskuse. „Rekonstrukce si vyžádá zhruba 137 milionů korun. Bude zde ale fungovat jen 24 lůžek. Přijde mi to jako strašná raketa na péči jen pro tak málo lidí ve srovnání s naším Domovem Alzheimer, který má kapacitu bezmála sto lůžek. Charita získala skoro stomilionovou dotaci na rekonstrukci. Jejich vlastní investice byla pouze 3,5 milionu korun, za které koupili tento objekt. Je pro mě nepochopitelné, že je někdo ochoten financovat projekt za takovou sumu,“ podivoval se zastupitel Roman Houska. Zjišťoval možné scénáře po uplynutí doby předkupního práva, které město uplatňuje: „Pokud Charita tuto službu po 15 letech ukončí, mám obavy že nám to mohou přijít nabídnout za 200 milionů. My to sice můžeme odmítnout, ale oni to mohou prodat někomu jinému za méně. Může se to stát?“ spekuloval.
Vedení města tuto možnost potvrdilo, ale snažilo se obavy vyvrátit. „Stát se to může. Z hlediska historického fungování této organizace, která obdobné projekty realizuje na nejrůznějších místech Ústeckého kraje, ale očekáváme, že provoz bude i nadále zajištěn. Není u nich standardem, že by se těchto nemovitostí zbavovali. Naopak je provozují dál,“ objasnila radní Jana Falterová Zudová.
Zastupitelé chtěli vědět, proč si město kromě předkupního práva nenárokuje i majetkový podíl: „Dali jsme Charitě do tohoto projektu nějakých 16 milionů, což je 8 nebo 9 procent z celkové částky. S variantou podílnictví jsme tedy nepočítali?“
Majetkovou účast město Most vyhodnotilo jako ne zcela efektivní. „Zvolili jsme nejjednodušší variantu, kterou bylo právě zanesení předkupního práva s tím, že majetkový podíl v této společnosti by pro nás znamenal další spojené náklady v budoucnu – v péči o majetek a podobně – čemuž se díky tomuto vyhneme. Z hlediska potencionálních nákladů, které by mohly vzniknout ve chvíli, kdy bychom vlastnili část budovy, by to pro město mohlo být nevýhodné,“ zdůvodnila radní Jana Falterová.
Diskusi uzavřel zastupitel za SMM Milan Kožnar: „Chtěl jsem poděkovat za náš klub, že jste do usnesení zapracovali všechny připomínky, které jsme měli. Měli jsme obavy, že za kratší dobu by se mohlo změnit a stát cokoliv. Patnáct let je ale podle nás dostatečně dlouhá doba.“