Město Most uctilo památku holocaustu u teplického památníku

Den památky obětí holocaustu uctili v pondělí 27. ledna u památníku bývalé synagogy v centru Teplic představitelé Židovské obce Teplice, zástupci okolních měst, Ústeckého kraje, Senátu ČR, studenti, žáci a veřejnost. Všichni vzpomněli na šest milionů nevinných lidí převážně židovského původu a další oběti, které přišly během 2. světové války o život. Před 79 lety, 27. ledna 1945, byl osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor v polské Osvětimi. A právě tento den se stal Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Připomíná nám hrůzné události druhé světové války.

Úvodní řeči se ujal předseda Židovské obce Teplice Michal Lichtenstein. Slova vzpomínek a naděje, že se podobné události už nikdy nesmí opakovat, vyjádřili i další přítomní hosté. Stejně jako každý rok se setkání zúčastnili žáci teplické základní školy, kteří zazpívali hymnu a hebrejské písně. Přišli také studenti zdejší střední průmyslové školy.

Za město Most přijeli uctít památku náměstek primátora Václav Zahradníček a vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu Taťána Drahošová. „Městu Most je tradičně ctí, že zde může svou účastí vyjádřit vzpomínku na dobu, která přinesla obrovskou tragédii pod názvem holocaust. Ačkoliv se jedná o dnes již vzdálenou historii, její připomínání je obzvlášť v této křehké době velmi důležité. Tyto události se dotkly také židovských obyvatel Mostu, kteří přišli o rodiny, domovy a také o to nejcennější, o své životy,“ uvedl Václav Zahradníček s tím, že každý z nás by s ohledem na tuto minulost neměl zapomínat na hodnoty jako je tolerance, humanismus a úcta.

Se svým projevem vystoupil také primátor Teplic Jiří Štábl, který zdůraznil, že s ohledem na události ze 7. října 2023 stále platí, že je důležité se setkávat a připomínat si historické události. „Je nanejvýš znepokojivé, že něco takového se mohlo udát,“ vzpomněl na útok palestinských radikálů z hnutí Hamás na Izrael.

V závěru setkání zazněla modlitba za mrtvé a předseda židovské obce pozval přítomné k dvěma nově položeným „kamenům zmizelých“ v ulici Chelčického.