Město Most zveřejnilo program Mosteckých slavností, která se uskuteční 11.–12. září.
Tradiční srdce slavností zůstává v areálu děkanského kostela, kde se odehraje hlavní festivalový program. Letos se ale Mostecké slavnosti rozrostou i na další dvě místa a to na hrad Hněvín a park Střed, kde návštěvníky čeká další hudební i doprovodný program.
Na co se můžeme těšit: na skvělou hudbu na několika scénách, na české i zahraniční interprety, na program pro děti i celé rodiny, divadelních představení, legendy, rocku, folku i moderní hudby, sportovních aktivity včetně MČR v boulderingu a spousty další zábavy
Na pódiích se představí například MIRAI, MIKOLAS, Lunetic, Holki, Pokáč, Adam Mišík, Michal Horák, Sara Rikas, Fun Factory, East Clintwood, Dymytry, Justin Lavash (UK), Scott Weis (USA), Vanderlinde (NL),a mnoho dalších.
Vstup na Mostecké slavnosti je ZDARMA!