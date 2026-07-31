Město pořídilo potápěčům na jezero Most nový ponton

V prostoru výcvikového potápěčského plolygonu na jezeře Most je od tohoto týdne zprovozněn nový potápěčský ponton s bezpečným vstupem do otevřené vody a to ze speciálně, pro tento účel, vyrobeného bazénového koše. Pro potápění se nejčastěji užívají tři vstupy do vody. Výcvikový polygon pro potápěče vznikl na jezeře Most v roce 2024 a vybudoval ho zde potápečský klub OK Divers. Zmíněné nové potápěčské zařízení vybudovalo město Most.
České potápěčské centrum OK Divers pořádá kurzy přístrojového potápění od začátečníků po technické potápění, provozuje půjčovnu a prodej potápěčské výstroje a pořádá klubové akce a pravidelné ponory. Mezi jejich hlavní lokality patří jezero Most a jezero Barbora. Na jezeře Most potápěči z OK Divers pořádají výcvikové kurzy, klubové ponory, závěrečný rozlučkový ponor s rokem na Silvestra a další akce během roku.