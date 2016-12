Město rozdá pětatřicet miliónů

Více než třicet miliónů korun v pětatřiceti dotacích plánuje rozdat město Litvínov v příštím roce. O dotacích nakonec rozhodnou zastupitelé města.

Kromě tří investičních dotací plánuje podpořit město neinvestiční dotací také 32 dalších subjektů. Dotaci by mohla získat Fotbalová škola Litvínov na projekt Terasa šatny Lomská ve výši 120 tisíc korun, Table tenis klub Litvínov na rekonstrukci sociálních zařízení 860 tisíc korun a Krušnohorská poliklinika na rekonstrukci nebytového prostoru ve výši 1 350 tisíc korun. Neinvestiční dotaci by mohly získat například ENERGIE, o.p.s. na výměnu dveří v Chráněném bydlení 50 000 korun, HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. na zdravotní služby nehrazené ze zdravotního pojištění 100 000 korun, Dětské sdružení Čtyřlístek na úhradu provozních nákladů spolku 97 000 korun, Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov jako podporu rozvoje gymnázia 150 000 korun. Další dotace půjdou na podporu sportu v Litvínově. Mimo jiné ji získá SSK Litvínov, z.s. na podporu výkonnostního a rekreačního sportu členů sdružení 3 000 000 korun, HC Litvínov, s.s. na pronájmy ledové plochy od města včetně služeb 3 352 000 korun, FK Litvínov, a.s. na údržbu sportovních areálů Lomská a hřiště za zimním stadionem 850 000 korun, Fotbalová škola Litvínov, o.p.s. na činnost fotbalové mládeže 400 000 korun, Tělovýchovná jednota Kopisty na práci s mládeží v TJ Kopisty 100 000 korun. Další peníze poplynou do sociální oblasti, například pro Porozumění Litvínov, z.s. Mateřské centrum pro děti a mládež s postižením „Klubíčko“ 100 000 korun, Diakonie ČCE na projekt Sociální práce v ohrožených rodinách 50 000 korun, Oblastní charita Most na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DOMINO 100 000 korun a Most k naději na centrum pro rodinu a následnou péči a terénní protidrogový program 200 000 korun. Peníze na provozní náklady, a to konkrétně 1 900 tisíc korun získá od města Sportovní soukromá základní škola Litvínov. Na úhradu části provozních nákladů SPORTaSu a Citadely přispěje město částkou 12 851 000 korun. Krušnohorská poliklinika, s.r.o. na poskytování sociálních služeb získá dotaci 6 000 000 korun. Další peníze přispěje město na kulturu a přeshraniční spolupráci. Docela velké divadlo, o.p.s. má navrženou dotaci 475 000 korun, Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. 500 000 korun.