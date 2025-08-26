Město testuje školáky – hledá nadané děti

Město Most podniklo významný krok k podpoře individuálního rozvoje žáků v základních školách, které zřizuje. Zajistilo plošné testování všech dívek a chlapců, kteří v novém školním roce nastupují do 4. ročníku; šanci projít jím dostane bezmála sedm stovek dětí.
Testování probíhá prostřednictvím diagnostického systému Invenio vyvinutého odborníky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na rozdíl od tradičních testů zaměřených na znalosti se Invenio soustředí na identifikaci kognitivního nadání a schopností dětí. Systém využívá herní principy k vytvoření zábavného a nestresujícího prostředí, v němž děti řeší úkoly zaměřené na logické myšlení, prostorové schopnosti, deduktivní a induktivní usuzování či efektivitu učení. Cílem je získat objektivní informace o kognitivních schopnostech žáků, jež by mohly pomoci při identifikaci nadaných dětí a následném přizpůsobení výuky jejich potřebám. „Chceme mít přehled o tom, jaké schopnosti naši žáci mají, abychom jim mohli poskytnout co nejlepší podporu. Díky systému Invenio získáme cenná data, jež pomohou učitelům i rodičům lépe porozumět individuálním potřebám dětí,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará.
Testování zaplatí město; rodiče žáků ani školy se na něm nebudou žádnou měrou podílet. Jedná se o součást širší strategie podpory vzdělávání ve městě, která zahrnuje mimo jiné také investice do modernizace školních zařízení, podpůrné programy pro žáky se speciálními potřebami či rozvoj pedagogických pracovníků.
Systém Invenio umožňuje plošné testování ve školách a je navržen tak, aby se ho mohli účastnit i žáci s průměrným nebo podprůměrným výkonem. Testy obsahují úlohy různé obtížnosti a využívají herní prvky, jež snižují testovou úzkost a zvyšují motivaci dětí. Data z testování budou po vyhodnocení sloužit jako podklad pro další systematické kroky vedoucí k posílení kvality výuky a umožní školám lépe porozumět individuálním potřebám žáků a přizpůsobit výuku tak, aby podporovala jejich silné stránky. Město jako zřizovatel škol získá cenné informace pro plánování dalších kroků v oblasti vzdělávání a podpory nadaných dětí.
Invenio je online psychodiagnostický systém určený ke screeningu profilu kognitivních schopností žáků 1.–6. tříd základních škol. Vychází z empiricky podložené psychologické teorie Cattell–Horn–Carroll (C-H-C), jež rozděluje inteligenci do několika úrovní a dílčích schopností, jako je například fluidní inteligence, krátkodobá pracovní paměť či vizuální zpracování.